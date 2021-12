Experții cercetează perspectivele pentru recolta de cafea din Brazilia în 2022. Preţurile se apropie de maximumul ultimilor 10 ani

Culturi de cafea

Anul acesta a fost unul dificil pentru culturile de cafea din Brazilia, cel mai mare producător mondial. Preţurile au crescut după ce seceta, şi ulterior îngheţul, a distrus până la 20% din arborii de cafea, afectând producţia viitoare. Până acum cei care au analizat stadiul culturilor au venit cu estimări care variază foarte mult cu privire la recolta din 2022.



În aceste condiţii, experţii aflaţi pe teren speră să afle adevărul începând de acum şi până la finele lunii ianuarie, perioada optimă pentru a face evaluări cu privire la situaţia culturilor.



"Ploile care au urmat după îngheţ şi secetă au produs o înflorire frumoasă dar acum trebuie să vedem câte din aceste flori vor deveni fructe", spune Ryan Delany, analist şef la firma americană Coffee Trading Academy LLC.



La bursa ICE, cotaţiile futures la cafeaua arabica au crescut cu peste 90% în acest an, ceea de i-a determinat pe fermierii din Brazilia, Columbia şi alte ţări să se declare în "default" (-incapacitate de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale-nr.), în încercarea de a revinde cafeaua la preţurile actuale, care sunt mai mari.



Analiştii Judy Ganes şi Shawn Hackett, care recent au vizitat Brazilia, estimează că producţia de cafea arabica din acest an va fi de aproximativ 36 milioane de saci, una dintre cele mai mici prognoze de pe piaţă. Ganes estimează că arborii de cafea au fost afectaţi de secetă şi îngheţ astfel că producţia totală de cafea a Braziliei (inclusiv varianta mai ieftină robusta) va fi de aproximativ 55 milioane de saci, cu mult sub recordul de aproximativ 70 milioane de saci înregistrat în 2020.



În schimb, alţi analişti sunt mai optimişti. De exemplu, analiştii de la banca olandeză Rabobank, specializată în finanţarea pentru agricultură, se aşteaptă la o recoltă de 66,5 milioane de saci, nu departe de recordul din 2020, adăugând că o astfel de producţie ar genera un surplus global de trei milioane de saci şi ar duce la scăderea preţurilor sub 2 dolari pe livră în 2022. De asemenea, traderul american Cardiff Coffee se aşteaptă la o producţie de 63,1 milioane saci.

