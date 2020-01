Experții FBI: Dincă este un criminal atipic EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Rechizitoriul dezvăluie profilul criminal al principalului suspect. Gheorghe Dincă nu doar că le-ar fi omorât pe Alexandra Măceșanu și pe Luiza Melencu, ci le-ar fi supus unor chinuri repetate.

Anchetatorii vorbesc și despre planurile pe care le avea Dincă în cazul celor două adolescente.

"Dincă a intenționat să le țină pe Melencu și Măceșanu captive pentru o perioadă mai lungă de timp decât s-a întâmplat în realitate. Cu toate acestea, BAU consideră că moartea ar fi fost punctul final, dat fiind faptul că Dincă și-a dat seama ce probleme implică ținerea unei persoane în captivitate. Uciderea acestora se pare că a fost grăbită de mânia resimțită de Dincă în momentul în care acestea au refuzat să participe la actele sexuale solicitate de el și au început să se opună verbal acestora, folosind ceea ce el a considerat a fi un limbaj lipsit de respect".

Dincă susține în cele povestite că, în momentul când a luat-o de pe stradă pe Alexandra Măceșanu, uitase deja de Luiza Melencu.

Anchetatorii au aflat că Dincă nici nu și-a dat seama că Alexandra sunase la 112.

"Când am luat-o pe a doua, nici nu mi-a trecut prin cap de prima, mă credeți sau nu mă credeți, dar nici nu mi-am adus aminte. După ce am petrecut noaptea împreună, a doua zi mi-a cerut să merg în oraș să îi iau medicamente că zicea că o doare stomacul. Am legat-o așa cu o sfoară de picioare și de pat. Am plecat și am lăsat telefoanele pe masă, erau niște telefoane vechi, eu m-am gândit dacă nu am încărcat cartelele nu poate să sune. Când m-am întors acasă era deja echipată, îmbrăcată, aștepta să vină s-o ajute. Și căpătase un tupeu, vorbea foarte diferit, își schimbase atitudinea și tot, (…) și mi-am ieșit și eu din sărite, am înjurat-o, mi-am ieșit din fire si am lovit-o. Nu i-a trebuit decât un pumn".

Dincă a ars cadavrele într-un butoi în care, de obicei, ardea tot felul de lucruri. Chiar în timpul ultimei acțiuni vorbea la telefon cu o rudă despre posibilitatea de a vinde casa.

Din rechizitoriu rezultă că Dincă era perfect conștient de consecințele faptelor sale, ba a avut și un moment când a plâns, dar nu de mila victimelor.

"Nu găsește explicații pentru ceea ce a făcut și consideră că s-a aflat ‘la mâna’ Destinului implacabil. Regretele nu se raportează direct la chinul suferit de victime în cursul uciderii lor, ci la situația în care acesta a ajuns".

Potrivit experților FBI consultați de autoritățile române, Gheorghe Dincă este un criminal atipic și multe detalii din acțiunile sale contrazic statisticile de specialitate.

ŞTIRILE ZILEI