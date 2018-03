Cazul fostului spion rus otrăvit cu o substanță toxică în Anglia dă fiori reci exilaților ruși, care cândva au avut legături cu puterea de la Moscova. Fostii politicieni rusi, acum prosperi oameni de afaceri in Marea Britanie, sunt ingrijorati ca serviciile secrete ale Kremlinului ar putea continua seria atacurilor pe modelul Sergei Skripal. El a fost gasit in stare de inconstienta, impreuna cu fiica lui, pe o banca dintr un orasel din Anglia. Tatal si fiica au fost expusi la novociok - o substanta neuro toxica, provenind din spatiul ex sovietic.