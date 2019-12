Opoziția nu va depunde moțiune de cenzură EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Guvernul și-a asumat răspunderea. PSD a anunțat prin vocea președintelui interimar, Marcel Ciolacu că nu vor depune moțiune de cenzură, însă se vor adresa CCR pentru că vor face o sesizare pentru două proiecte asumate astăzi de Guvernul Orban. Marcel Ciolacu spunea că nu există nicio urgență, în plus există proiecte în procedura parlamentară pe aceste proiecte pe care Guvernul Orban și-a asumat răspunderea.

Proiectul pe Justiție și ordonanța pe Transporturi rămân în vigoare exact așa cum sunt în acest moment. Guvernul nu trebuie să stea liniștit în perioada următoare.

Vineri va intra proiectul de buget, într-o primă lectură pe masa Guvernului, apoi vor stabili concret dacă își vor asuma răspunderea și pe acest proiect sau îl vor trimite la parlament pentru a intra în procedură parlamentară. În acest weekend vor stabili acest lucru.

Marcel Ciolacu a anunțat că social democrații vor să depună un amendament prin care să dubleze alocațiile pentru copii fix la fel cum a făcut și PNL, anul trecut când a fost votat proiectul de buget.

ACTUALIZARE Ludovic Orban a declarat că nu îi este teamă de o moțiune de cenzură. Premierul a precizat că dacă ar fi în locul PSD nu ar vorbi cel puțin cinci ani pe orice temă care are legătură cu justiția, în contextul în care social-democrații au modificat legile justiției.

„Nu mă tem de nicio moțiune de cenzură”, a afirmat Ludovic Orban, întrebat despre subiect și în contextul în care UDMR a anunțat că ar susține demersul.

Șeful Executivului a adăugat că Guvernul a renunțat la asumarea răspunderii pe prevederilor privind prorogarea termenului pensionării anticipate a magistraților și cel legat de intrarea în vigoare privind completele, deoarece Parlamentul a reglementat deja aceste aspecte.

Premierul a acuzat că PSD a reglementat defectuos în sensul pensionării anticipate a magistraților, care ar scoate din sistem peste 2.000 de persoane, lucru care ar „arunca în aer” justiția.

„În locul pesediștilor aș tăcea cel puțin 5 ani de zile de acum înainte pe orice tema legată de justiție. Ei sunt cei care au adoptat legile justiției, în ciuda opoziției vehemente a președintelui Iohannis, a PNL, a USR, a PMP. Ei sunt majoritatea care au adoptat aceste legi care ar fi aruncat în aer justiția. Ei sunt cei care au stabilit pensionarea anticipată a magistraților care ar scoate din sistem 2.387 de magistrați, care ar lasă parchetele și instanțele fără judecători și care ar relua de la zero toate procedurile de cercetare judecătorească și evident procedurile de instrumentare a dosarelor penale. Ei sunt aceia care au vrut să treacă de la complete de doi la complete de trei, pentru a mari numărul de instanțe care să judece și pentru a întinde pe o perioada și mai lungă judecarea dosarelor în care cetățenii apelează la justiție pentru a-și caută dreptatea”, a explicat Orban.

Acesta a mai acuzat PSD că a creat o „lege perversă” privind vechimea pentru intrarea în magistratură.

„Tot ei au pus la cale în mod pervers și acest mecanism prin care timp de doi ani de zile au gândit să nu mai între nimeni care să compenseze deficitul de magistrați creat că urmare a celorlalte două prevederi. Gândiți-va că mărind vechimea de la doi la patru ani pentru a putea merge la concursurile de magistratură ar fi existat doi ani de zile în care practic ar fi dispărut din sistem aproape 2.400 de magistrați și în timpul asta ei nu puteau fi înlocuiți ci dimpotrivă s-ar fi creat o perioada de doi ani de zile, în care ar fi existat un deficit suplimentar de magistrați în cadrul Parchetelor și în cadrul instanțelor de judecată. Adică ei au creat această lege perversă, din dorința lor de a stopa procesele în care erau implicați liderii PSD. Pentru a scapă de consecințele legii și pentru a nu fi condamnați, ei au premeditat această ticăloșie și vin ei acum să ne dea nouă lecții. Nu primesc lecții de la PSD, pe niciun domeniu, nici pe buget, nici pe justiție și în general pe niciun domeniu”, a conchis Orban.

ACTUALIZARE Guvernul Orban şi-a asumat răspunderea, joi, în plenul reunit al Parlamentului, în ceea ce priveşte amânarea termenului pentru creşterea vechimii în vederea accederii magistraţilor la Institutul Naţional al Magistraturii (INM).

"Primul proiect de lege pe care Guvernul îşi angajează răspunderea este legea privind unele măsuri aplicabile în anul 2020 referitoare la concursul de admitere la INM. A trebuit să modificăm proiectul ca urmare a unor amendamente admise. (...) Dacă nu am fi luat această iniţiativă, cu siguranţă sistemul de justiţie ar fi fost grav afectat, accesul cetăţenilor la actul de justiţie ar fi fost restrâns dramatic, iar disfuncţionalităţile provocate în sistemul de justiţie ar fi afectat grav sistemul de justiţie", a spus premierul Ludovic Orban în plenul Parlamentului.

El a arătat că Guvernul a luat act de faptul că Parlamentul a adoptat prorogarea termenelor pentru pensionarea anticipată a magistraţilor şi pentru trecerea de la completele de doi judecători la cele de trei.

"Ca urmare a adoptării de către Parlamentul României a acestor modificări, au fost formulate amendamente din partea domnului deputat Ioan Cupşa şi a domnului senator Robert Cazanciuc. Am acceptat amendamentul înaintat de domnul deputat Ioan Cupşa şi partea de amendament formulată de domnul Cazanciuc prin care am scos din corpul legii cele două articole care se referă la prorogarea termenului de intrare în vigoare pentru pensionarea anticipată a magistraţilor şi pentru trecerea de la completurile de doi la completurile de trei. Am păstrat în corpul legii articolul care se referă la vechimea necesară pentru concursul de admitere la INM şi am respins amendamentul domnului senator Robert Cazanciuc", a explicat Orban.

El a arătat că articolul unic al legii are următorul cuprins: "Admiterea la INM în 2020, precum şi formarea profesională iniţială, examenul de absolvire a INM, stagiul şi examenul de capacitate al auditorilor de justiţie admişi la INM în anul 2020 se organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor articolelor 1-12 şi 16 din OUG 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la INM, formarea profesională iniţiată a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a INM, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea legii 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, legii 304/2004 privind organizarea judiciară şi legii 317/2004 privind CSM, cu modificările ulterioare".

ACTUALIZARE Ședința Parlamentului în care Guvernul își angajează răspunderea pentru proiectele de lege a început joi.

Şedința este condusă președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, care a anunțat că sunt prezenți 172 de parlamentari.

Guvernul iși asumă pentru anul viitor un deficit de 3, 6 la sută din PIB. O cifră cu care nu sunt de acord cei de la USR și cei de la ALDE. USR vrea să fie respectat Tratatul de la Mastricht și să avem un deficit bugetar de maximum 3%, iar cei de la ALDE își doresc un deficit mai mare de 3, 95 % iar banii să meargă la investiții. Așadar o primă divergență între partidele care susțin Guvernul Orban.

După ședința de astăzi, PSD are la dispoziție trei zile să depună o moțiune de cenzură în cazul in care nu sunt de acord cu toate punctele cu care guvernul Orban a venit in Parlament. Vor putea depune moțiune de cenzură care va fi dezbătută în Parlament.

Conform programului, vor fi trei şedinţe succesive.

În prima şedinţă comună, Guvernul îşi asumă răspunderea asupra proiectului de lege privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi a Parchetelor de pe lângă acestea în anul 2020, cea de a doua şedinţă comună vizează angajarea răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane, iar în cea de a treia şedinţă comună Guvernul îşi va asuma răspunderea pe proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020.

De asemenea, potrivit procedurii, nu vor fi dezbateri din partea grupurilor parlamentarilor, după ce premierul îşi asumă răspunderea pentru fiecare proiect de lege.

Constituţia prevede, la articolul 114, că Executivul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.

Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată. Dacă Guvernul nu a fost demis sau nu se depune o moţiune de cenzură, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat.

