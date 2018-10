Un portughez promovează România EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Expoziţia cuprinde 40 de fotografii ale reşedinţelor regale. Jose Luis Jorge le-a fotografiat, anul trecut, când a vizitat prima dată ţara noastră, pe care a descoperit-o într-o însemnare din jurnalul celui mai mare călător portughez, Fernando Lara Reis, păstrat în arhivele din Leira. Lara Reis a vizitat România în 1932.

"Punctul culminant al călătoriei a fost întâlnirea cu Regina Maria, la o expoziție de fotografie din București, unde i-a cerut un autograf. Acesta i-a fost dat a doua zi, la Palatul Cotroceni, unde l-a invitat Regina Maria pe Fernando Lara Reis și unde i-a semnat jurnalul de călătorie. De aici putem spune că există această parelelă între pasiunea mea pentru România și pasiunea predecesorului meu, după mai mult de jumătate de secol, care a fost uimit de România, așa cum am fost și eu" – Jose Luis Jorge.

După călătoria în România, fotograful portughez s-a declarat îndrăgostit de suverana României Mari.

"Nu am avut norocul lui Fernando Lara Reis de a o cunoaște pe Regina Maria, dar din câte am citit și am văzut, era o persoană cu un magnetism puternic, care radia, cu o prezență puternică, cu un magnetism aparte. Era o personalitate puternică, excepțională, iar persoanele excepționale depășesc barierele timpului, iar forța lor se propagă în timp" – Jose Luis Jorge.

Expoziţia lui Jose Luis Jorge, susținută de Institutul Cultural Român din Lisabona, va fi deschisă până în ianuarie 2019.

