Concertul susținut la Paris de Ansamblul vocal Crescendo și de corul Bisericii Negre din Brașov a pledat pentru pace și pentru oprirea conflictului din Ucraina.

Steffen Schlandt, organistul Corului Bach al Bisericii Negre din Braşov: "Trebuie să ne bucurăm de fiecare zi pe care o petrecem în pace și trebuie să profităm de fiecare zi pe pământ de fapt, și faptul că muzica poate să ne înalțe și să ne adune, de fapt, în cele mai frumoase locuri ale ființei umane, este doar un alt cadou pe care ni l-a făcut Dumnezeu, pe care trebuie să-l exploatăm".

Christian Ciucă, dirijor: "Este un concert excepțional pentru mai multe motive. În primul rând, de doi ani am vrut să realizam acest concert, din motive pe care, bineînțeles le știți, nu am anulat, ci am amânat acest eveniment și în această seară dedicăm concertul refugiaților, artiștilor, copiilor, toți cei care au fugit și care sunt din Ucraina, pentru că avem sufletul cu ei în această seară".

Fondurile adunate vor merge către o asociație care va trimite în Ucraina medicamente și echipamente medicale de primă necesitate.

Olga Nevodnyk, Asociaţia "Aide Medicale et Caritative" France-Ukraine: "Mulţumită acestor ajutoare, putem să cumpărăm medicamente în funcţie de nevoile din teren din Ucraina şi pe baza experienţei noastre din 2014 cu logistica şi transportul, suntem capabili să transportăm şi să expediem aceste produse acolo unde este nevoie".

Mihaela Antoche, corespondent TVR la Paris: "În semn de solidaritate cu poporul din Ucraina, muzicienii francezi și români au arătat că muzica nu cunoaște granițe, un gest emoționant față de dramele prin care trece această țară lovită de război".

Pe 8 mai, de la Biserica Neagră din Brașov, sub bagheta lui Christian Ciucă se va transmite același mesaj de susținere și de pace.

