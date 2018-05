Fotbalul aglomerează metroul EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În condițîi normale, metroul moscovit transporta 8 milioane și jumătate de pasageri. În perioada campionatului mondial, numărul va crește semnificativ. Suporterii vor beneficia de transport gratuit în oraș pe toată durata campionatului, în baza unui permis special. Chiar dacă trenurile ajung în cele 251 de stații la un interval de maximum 1 minut și jumătate, traficul în timpul competiției va fi o provocare.

Roman Latypov, director adjunct al metroului din Moscova: "În staţia de metrou o să vă puteţi orienta. Vor fi hărţi şi indicatoare speciale, care vor arăta direcţia spre stadion".

Lungimea totatala a liniilor de metrou depășește 360 de kilometri. Harta arată toate legăturile între prinicipalele linii, inclusiv cele care duc la marile stadioane. Vagoanele au monitoare care îi țin la curent pe călători cu evenimentele din oraș. Sunt și prize pentru încărcarea telefoanelor, iar rețeaua de internet wi fi funcționează pe tot traseul și e gratuită.

"Următoarea staţie: Sportivnaya". ("The next Station is Sportivnaya")

Liviu Iurea: "În fiecare stație de metrou sunt amplasate panouri informative. Există camere de supraveghere care monitorizează situația non-stop, în caz că ai vreo nelămurire, apeși pe buton și ți se va răspunde sau, în caz de urgență, poți apela la servicii de specialitate".

Este o măsură menită să fluidizeze traficul, mai ales în zilele cu meciuri.

Roman Latypov, director adjunct al metroului din Moscova: "După meci vor fi deschise toate porţile de acces în metrou şi va fi coordonat fluxul de pasageri. Avem pregătite programe speciale de transport în asemenea situaţii. Pot să vă spun că la ultimul meci- test de pe Lujniki, în 45 de minute toţi spectatorii au plecat de la stadion".

Rusia va găzdui Campionatul Mondial de Fotbal în perioada 14 iunie - 15 iulie. Meciurile se vor juca în 11 orașe din Federația Rusă, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg.

ŞTIRILE ZILEI