EXCLUSIVITATE Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei: Noi nu am oferit niciun fel de sprijin Rusiei, în ciuda deciziilor UE. Noi ne urmărim interesele naţionale

Întrebare: Cât de departe sunteţi dispuşi să mergeţi în a sprijini Rusia, în ciuda deciziilor majorităţii ţărilor din Uniunea Europeană?

PETER SZIJJARTO, ministrul de Externe al Ungariei: Noi nu am oferit niciun fel de sprijin Rusiei în ciuda deciziilor UE, nici nu ştiu cum se poate pune problema astfel. Noi ne urmărim interesele naţionale, or interesul naţional este ca Ungaria să nu se implice în război, să fie pace cât mai repede şi maghiarii să nu plătească costurile războiului. Noi ne-am oferit sprijinul pentru toate măsurile de sancţionare a Rusiei, dar am spus clar că nu suntem dispuşi să ne periclităm securitatea energetică. Am şi luptat să putem obţine în continuare cantităţile de petrol necesare

securităţii energetice. De aceea am spus clar că nu suntem dispuşi nici măcar să discutăm despre un embargou asupra gazelor. Dacă UE va introduce sancţiuni şi pentru transportul de gaze, aprovizionarea cu energie a Ungariei devine fizic imposibilă.

ŞTIRILE ZILEI