LUMEA AZI Adevăratul Jean Claude Van Damme EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Povestea începe într-un sat din Moldova, din apropiere de Botoșani: Coțușca. Robert, un puști care trăia într-o țară comunistă izolată de lumea din afară, descoperă, alături de cei de-o seamă cu el, casetele video cu filme de acțiune, care reușeau să pătrundă în țară la finele anilor ‘80.

La fel ca majoritatea tinerilor de vârsta sa, Robert e fascinat de sporturile de contact și vrea să fie și el un erou precum cei din filme.

Robert Tiberiu Aparaschivei: "Am început cu lupte greco-romane. Văzusem un film cu Jean-Claude Van Damme, 'Sport sângeros', și dupa acest film s-au deschis peste 5.000 de săli de arte marțiale în întreaga lume. Fizicul meu mă gandeam că este mai bun pentru arte marțiale decât pentru lupte și am găsit o sală care s-a deschis în Rădăuți la vremea respectiva și am început să practic Shotokan și Taekwondo".

Întâmplarea a făcut ca, 20 de ani mai târziu, Robert să ajungă în patria idolului său, Jean-Claude Van Damme.

Aici și-a deschis o mică afacere, însă nu a putut să stea departe de sportul său preferat și a plecat în căutarea unei săli de antrenament. Astfel, a dat de clubul lui Claude Goetz, profesorul de arte marțiale care l-a descoperit pe Jean Claude.

Claude Goetz, profesorul lui Jean-Claude Van Damme: "Taică-său mi l-a adus, spunându-mi că nu e bun de nimic, e urâţel, nu se prinde nimic de el, un dezastru. Şi m-a rugat să scot ceva din el. Şi l-am luat sub aripa mea. Avea în privire ceva excepţional. Fizic, nu prea avea nimic... dar tehnica mea e destul de specială, mă folosesc de defectele oamenilor ca să îi fac mai buni".

La vremea respectivă, Jean-Claude Van Damme avea 11 ani. A rămas alături de profesorul Goetz până la 18 ani, când a plecat să cucerească America. De fapt, nu s-a despărțit niciodată de acesta. Claude Goetz îi este un al doilea tată, cel care i-a schimbat numele real, Van Varenberg, în mult mai comercialul "Van Damme".

Era o perioadă în care puțini știau sporturi de contact, astfel că lumea filmului l-a primit cu brațele deschise pe Jean-Claude, care și acum, după ce a devenit vedetă mondială, e nedespărțit de profesorul său.

Claude Goetz: "Am făcut turul lumii, am zburat cu avionul privat, am avut două elicoptere, vapoare, am avut o viaţă surprinzătoare. Jean-Claude şi cu mine suntem naturali, ne completăm. Singura constrângere pe care o avem e moartea, care ne va separa într-o zi".

Profesorul Goetz îi furnizează la fiecare film lui Van Damme cascadori și dubluri din clubul pe care îl conduce în continuare și care pregătește profesioniști pentru lumea filmului.

Astfel a ajuns și Robert, puștiul care descoperea artele marțiale într-un sătuc românesc acum mai bine de 30 de ani, să lucreze cu idolul său în carne și oase.

El s-a înscris la un casting pentru noul film cu Van Damme, "Lukas", filmat la Bruxelles.

Astfel, în toate scenele în care apare Jean-Claude Van Damme din spate, în mașină sau în alte ipostaze în care nu i se vede fața, e vorba de fapt despre Robert Aparaschivei.

Următoarele două luni au însemnat pentru Robert o incursiune în fantastica lume a filmului de acțiune alături de idolul său.

Robert Tiberiu Aparaschivei: "A fost idolul meu din copilărie, pentru că mă asemănam, mă regăseam în ce făcea el, în condiția fizică, în sportul pe care îl practicam. Ne-am întâlnit prima dată la probarea costumelor. Și după aceea, în fiecare zi, două luni de zile pe platourile de filmare. (...) În general, o zi de filmare era 11-15 ore. A fost o experiență plăcută, abia așteptam a doua zi să merg la filmări, a fost ca un vis, așa, dacă pot să spun".

Un vis care va deveni realitate pe data de 22 august, când filmul "Lukas", regizat de Julien Leclerc, va intra în cinematografe. Primul film al lui Robert, dar probabil nu și ultimul.

Claude Goetz, profesorul lui Jean-Claude Van Damme: "Pentru Tibi e un debut de carieră, nu cred că s-a terminat, voi vedea ce se poate face".

ŞTIRILE ZILEI