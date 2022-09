EXCLUSIVITATE "Fiica mea mă sună și îmi spune 'Mama, am plătit 250 de euro factura la curent pentru o lună'. Eu zic: 'Eu nu, eu am plătit 28 de euro'". Emigrare în Spania din cauza scumpirii energiei

Costa Blanca a devenit casă în ultimii ani pentru aproape o jumătate de milion de străini. Cei mai mulți aleg provincia Alicante. Aici iernile sunt însorite și blânde.

Oana Dobrescu, corespondent TVR în Spania: "Calpe este o lume în miniatură, aici s-au stabilit străini din 98 de naționalități. Cei mai numeroși sunt britanicii, urmați de români, belgieni și nemți".

Deși suntem la jumătatea lunii septembrie, temperaturile depășesc 30 de grade, iar plajele sunt pline.

În Calpe am regăsit cea mai mare comunitate de belgieni din Spania. Și-au deschis aici restaurante, măcelarii, patiserii, saloane de înfrumusețare și bineînțeles, agenții imobiliare.

Până și consilierul pentru rezidenți din Primărie este de origine belgiană.

Hilde Backaert, consilier în Primăria Calpe, provincia Alicante: "Aici nu e nevoie de încălzire. (...) Și oamenii economisesc bani venind aici și nefiind nevoiți să plătească gaz sau curent electric, iar acum, cu creșterea prețurilor, îmi imaginez că mult mai mulți oameni vor dori să emigreze".

Annie Gaudens, preşedinta Asociaţiei "Prieteni Belgieni": "Nu este posibil pentru un pensionar să meargă la restaurant zilnic în Belgia, aici da! Aici ne bucurăm de viață! (...) Fiica mea mă sună și îmi spune 'Mama, am plătit 250 de euro factura la curent pentru o lună', iar eu zic 'eu nu, eu am plătit 28 de euro'. Pentru că aici e soare'".

Mulți străini își transferă și contribuțiile la asigurările de sănătate în Spania, pentru că serviciile sunt mai bune.

Annie Gaudens, președinta Asociației "Prieteni Belgieni": "Eram în Belgia și a trebuit să merg cu soțul la doctor. Am plătit 238 de euro consultația. Aici, nu! Nu plătești nimic".

Ann și-a deschis un restaurant cu specific belgian, dar are clienți de toate naționalitățile.

Ann Dingenen, patron de restaurant: "Aici calitatea vieții e mai bună. Clienții mei sunt 60% belgieni, dar și englezi, spanioli, francezi, nemți".

Belgienii vor să își petreacă iernile aici pentru climă și pentru că e mai ieftin să trăiești aici ca în Belgia.

Și britanicii și-au deschis aici afaceri. Sunt aproape 100 de mii stabiliți în Alicante.

Desmond Smith, administrator de fast-food: "Am trăit în multe locuri în ultimii 10 ani, dar am decis să rămân în Calpe pentru climă. Majoritatea aici sunt din Belgia, România, englezi, scoțieni, galezi, am găsit o nișă pe piață să îmi deschid afacerea cu Fish and Chips".

Și în Spania costurile la energie s-au dublat de când a început războiul în Ucraina, iar inflația a depășit 10%. Însă, în zonele de coastă din sud și est, temperaturile iarna sunt în jur de 20 de grade și nu există sisteme de încălzire centralizată.

