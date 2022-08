EXCLUSIVITATE David Popovici, după ce a obținut aurul european la 200 m liber: M-am luptat ca de la rechin la rechin și, da, sunt unul dintre rechini acum. Am fost dintotdeauna

La scurt timp după festivitatea de premiere, David Popovici s-a oprit pentru a le da autografe fanilor care îl așteptau entuziasmați după încă o performanță uluitoare - aurul european la 200 m liber! Luni seară a doborât recordul mondial și european de juniori, precum și pe cel al Campionatelor Europene de Natație de la Roma. "M-am luptat ca de la rechin la rechin și, da, sunt unul dintre rechini acum, am fost dintotdeauna, dar acum pot să mă afirm un pic mai bine", a declarat David Popovici ÎN EXCLUSIVITATE pentru TVR.

"E un timp foarte bun, am coborât fix cum voiam, sub 1:43. Nu mi-am propus neapărat un timp pentru această cursă, dar cred că am reușit fix ce voiam", a declarat David Popovici pentru TVR.

VEZI aici cursa de la 200 m liber, încheiată cu titlu european și cu un nou record mondial și european de juniori pentru David Popovici!

"Sunt foarte mulțumit, e o a doua cursă foarte bună, mă îndrept cu viteză spre a treia, cea de 400, un teritoriu necunoscut, dar vom vedea ce iese și de acolo", a adăugat el.

"Pentru 50 sunt un pic prea slăbuț, la propriu slăbuț, mi-ar trebui mai multă masă, mai multă putere, mai mulți mușchi, pentru că e o cursă de ultra-sprint și mai durează puțin până ajung și acolo", a subliniat el, răspunzând întrebărilor adresate de corespondenta TVR, Alberta Forgiarini.

"Da, m-am luptat ca de la rechin la rechin și, da, sunt unul dintre rechini acum, am fost dintotdeauna, dar acum pot să mă afirm un pic mai bine", a admis Popovici.

