Marie-Cecile Dujon, solistă Ansamblul Vocal 'Crescendo' și manager de proiect: "Pe 17 martie, anul trecut, ne-am scufundat într-o perioadă pe care nu am fi bănuit-o, care a fost extrem de dificilă și de violentă pentru toți artiști. Am crezut că va dura o lună sau două maximum, în realitate e un an acum de când încercăm să supraviețuim ca artiști".

Christian Ciucă, dirijor: "Un an e prea mult, vreau să vă spun că am avut răbdare și așteptăm acest moment să ieșim și să ne eliberăm, lumea are nevoie. Nu putem să mai trăim fără muzică".

Aceste mărturii nu sunt singulare.

Resursele financiare puține, lipsa perspectivei, angoasa și chiar revolta sunt câteva din stările pe care le traversează artiștii din Franța. Ei spun că sunt gata să-și reia activitatea și că nu înțeleg de ce guvernul amână deschiderea sălilor de concerte și a teatrelor, deși au făcut tot ce a depins de ei pentru a evita orice pericol sanitar.

Marie-Cecile Dujon: "Am respectat toate măsurile, am cântat distanțați, ceea ce este foarte dificil, pentru că un cor are nevoie de coeziune. Deci, este dificil să fii la distanță de un metru. Am cântat cu măști, deci chiar dacă este o obișnuință să le purtăm, este foarte dificil la nivelul respirației".

Mihaela Antoche, corespondent TVR: "Guvernul de la Paris a suplimentat cu 30 de milioane de euro fondurile pentru sprijinirea sectorului cultural. Deschiderea sălilor de concerte este în continuare incertă".

Artiștii continuă să repete și țin legătura cu publicul prin intermediul rețelelor sociale, dar lipsește interacțiunea și, poate cel mai mult, lipsesc aplauzele.

