Pompierii români au ajuns în Grecia

“Casele sunt în flăcări, repede, ajutor, aduceţi un camion-cisternă!”

De 5 zile, pompierii încearcă să stingă incendiul care devastează Grecia. Sunt 55 de focare extrem de violente, alimentate de vegetația extrem de uscată de caniculă și vântul puternic. Flăcările se îndreaptă spre nordul peninsulei acum. Pompierii alături de voluntari încearcă să stingă focul, dar sunt deja epuizați.

Pe insula Evia, a doua cea mai mare din Grecia, situația pare scăpată de sub control. Flăcările au ajuns până pe plaje, de unde noaptea trecută alte 600 de persoane au fost evacuate de urgență cu ajutorul bărcilor. Din această seară, la stingerea flăcărilor din insulă vor ajuta și cei peste 100 de pompieri români plecați cu 23 de autospeciale.

Colonel Florin POPA, comandant misiune ISU în Grecia: “Ne instalăm acolo, ne alimentăm cu carburant și mergem spre zona indicată, ne pregătim echipamentele, ca mâine dimineață să intervenim. Sunt mai multe incendii și au nevoie de noi acolo în acest moment”.

“Este foarte, foarte rău. Toată Grecia arde”.

Pentru greci, infernul are de astăzi un nume - Varibobi, un sat în care casele au fost făcute scrum, iar pe străzi se vede imaginea dezastrului. Au fost topite cablurile de electricitate și chiar indicatoarele cu numerele străzilor.

Kosmas locuiește de 10 ani în satul Varibobi, aflat la aproximativ 30 de kilometri de Atena și spune că zilele trecute a văzut moartea cu ochii.

KOSMAS TERIOKI, localnic: “Primul incendiu a venit din faţă şi ieri a venit din spatele satului. A trebuit să fugim”.

Cei doi copii ai lui Kosmas au fost evacuați imediat ce incendiile au început să se extindă.

KOSMAS TERIOKI, localnic: “Ieri am avut în toată Grecia 124 de incendii într-o singură zi. Focul ajunsese la 2 case de aici. Am fugit în locurile deja arse, pentru că acolo nu mai are ce să ardă”.

Grecii sunt ajutați în această luptă nemiloasă de pompieri din Franța, Spania sau Israel, dar ei știu că azi, în țara lor, au venit și cei din România.

“Pompierii sunt nişte eroi pentru ce fac! Au ars multe case. Din fericire, a mea a rămas în picioare”.

“Mulţumim românilor că au venit să ne ajute!”

Autorităţile elene dau asigurări că îi vor ajuta pe cei afectaţi de incendii.

KYRIAKOS MITSOTAKIS, premierul Greciei: “Vreau să-i asigur pe toţi cei afectaţi că ei sunt prioritatea mea. Toate zonele arse vor fi împădurite şi vom schimba felul în care facem prevenţia la inundaţii şi incendii”.

Incendiile s-au extins și în Macedonia de Nord, unde astăzi au ajuns două aeronave, C 27 Spartan configurată pentru stingerea incendiilor și C 130 Hercules pentru sprijin logistic.

