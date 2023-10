EXCLUSIVITATE | Atacuri din Gaza împotriva Israelului. 50 de pelerini români, evacuați din Bethleem. Preot român: Mulțumim lui Dumnezeu, suntem bine!

Preotul Valentin Fotescu: Mulțumim lui Dumnezeu, suntem bine. La ora 8 dimineața eram în biserică și am auzit o bubuitură puternică. Am ieșit si se vedea o agitație mare, se vedeau rachetele și auzeam oamenii strigând. Ne-am dus la autocar și am fost parcați într-o parcare subterană, Până acum 30 de minute eram blocați nu aveam voie să ieșim din Bethleem, sa mergem spre Ierusalim.

Pe cer se vedeau rachete, se auzeau bubuituri și se simțea un aer greu de respirat. Am văzut agitație, elevii care erau la școală au ieșit afară. Noi am găsit soluția de a ne adăposti. Mulțumim lui Dumnezeu, suntem bine. Am avut noroc cu un șofer care a căutat un drum pe ocolite și am putut ieși din Bethleem, pentru că altfel era foarte greu. Ne-am speriat, dar acum suntem bine și am ajuns pe muntele Măslinilor.





ŞTIRILE ZILEI