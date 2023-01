EXCLUSIV Vasile Palamariuc, etnic român din Bucovina de Nord, ofiţer în războiul din Ucraina: Noi suntem aici să apărăm ţara noastră, dar şi Europa şi România. Românilor le doresc să nu cunoască războiul

Am aflat povestea lui Vasile la sfârşitul lunii noiembrie chiar de la soţia acestuia, Oksana.

Are 42 de ani şi este din Voloka, un sat românesc din apropiere de Cernăuţi. Înainte de război era jurist la primărie. Acum este ofiţer în linia întâi.

Vasile Palamariuc, ofiţer în Forțele Armate ale Ucrainei: Eu sunt aici ca să apăr familia mea, satul meu, comuna în care m-am născut, Bucovina în care m-am născut şi ţara în care copiii mei merg la şcoală. Să ştiţi că fiecare dintre noi a venit aici să-şi apere casa şi fiecare român ar trebui să-şi apere casa mai departe de casă. Pentru că dacă vine războiul deja acasă rămâne doar să fugi. Fiţi curajoşi şi apăraţi familiile dumneavoastră nu în condiţii de război. Vă doresc să nu cunoaşteţi niciodată ce înseamnă război.





A plecat la război încă din prima zi în care ruşii au atacat Ucraina. A luptat in Harkov, Donbas şi Lugansk. Acum l-am găsit pe frontul din Lîman, cu gândul tot la cei de acasă pe care i-a văzut doar o singura data in ultimul an.

"De ziua de naştere a mamei mele, am avut ocazia să merg până acasă. Doar două nopţi şi o zi am petrecut cu familia şi iarăşi m-am întors aici. Duc mult dor de ei. Mă bucură faptul că ei se mândresc cu mine, ca tată, ca apărător al patriei. I-am educat să fie la maximum de curajoşi şi să aibă răbdare " spune Vasile.

Curajul şi răbdarea sunt acum camarazi de nădejde pentru Vasile şi colegii lui de pe frontul unde moartea pândeşte în orice moment.

Vasile Palamariuc: Când au căzut bombe în apropiere, sigur că te gândeşti că ar putea să fie ultima ce-o vezi, dar noi nu reacţionăm acum la aceste lucruri şi avem curajul de a rezista la orice.

Pe front, Vasile a învăţat cât de valoroasă este viaţa. Zilele trec în zgomotul bombelor care se aud indiferent că e sau nu sărbătoare.

Vasile Palamariuc: Chiar şi în nopţile de Crăciun şi de sărbători au fost aruncate bombe cu fosfor care sunt interzise. Deci, nu se schimbă nimic pe front. În condiţii de război, sărbători nu există.

Pentru colegii de arme, Vasile este un exemplu care le dă putere şi încredere că vor ajunge cu bine acasă.

Tatyana, colega lui Vasile: Pe Vasile Ilici nu îl cunosc de mult timp, dar de când îl ştiu este un OM- cu litere mari. E la locul lui, e corect, pozitiv.

Vasile Palamariuc: Cred că dacă o să vin acasă o să se schimbe mult în viaţa mea cu privire la familie, la părinţi, cu privire la satul natal. Aş vrea ca fiecare român să înţeleagă că noi suntem aici să apărăm ţara noastră, dar şi Europa şi România. Asta le doresc şi românilor: să nu cunoască războiul!

