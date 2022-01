EXCLUSIV TVR MOLDOVA. Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO: Rusia nu are dreptul să spună veto Republicii Moldova atunci când ea doreşte să meargă către Europa

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO

„Acţiunile Federaţiei Ruse, extrem de agresive la adresa Ucrainei şi în general la adresa vecinilor săi au condus la o situaţie de securitate care este cea mai severă în ultimii 30 de ani. Pentru că este o situaţie cu risc de securitate ridicat, noi căutăm o soluţie politică şi diplomatică pentru că întotdeauna diplomaţia şi dialogul sunt mai bune decât tensiunea sau conflictul. Vrem să dăm diplomaţiei o şansă şi suntem îngrijoraţi de această mobilizare extraordinară, neobişnuită şi ameninţătoare la toate graniţele Ucrainei, dar sperăm ca dialogul să fie calea care să detensioneze situaţia şi să permită un dialog matur şi realist despre situaţia de securitate din această regiune”, declară Mircea Geoană.

„Din păcate, Federaţia Rusă a îmbrăţişat de ceva timp acest tip de politici foarte agresive şi nu putem să uităm că în 2014 a anexat ilegal şi nelegitim Crimeea, au încurajat şi încă încurajează un război mocnit, dar încă prezent în Donbas. Nu putem să nu ne uităm la presiunile masive pe care le exercită în adresa altor vecini ai săi. Din păcate, Rusia a adoptat deja de ceva timp o politică foarte agresivă. Şi aici nu mă refer exclusiv la lucrurile tradiţional militare pe care le sesizăm cu toţii: mobilizare de trupe, amplasare de echipamente militare moderne, sisteme de rachete de ultima generaţie, dar sunt şi acţiuni de destabilizare, acţiuni hibride, atacuri cibernetice, campanii masive de dezinformare, amestec în alegerile din ţări democratice. E un fel de instrumentar de acţiuni agresive, maligne, pe care Federaţia Rusă le îmbrăţişează”, accentuează secretarul general adjunct al NATO.

Mircea Geoană reiterează faptul că NATO e o alianţă politico-militară defensivă şi atunci când Rusia vine cu acuzaţii că NATO este sursa acestor momente mai complicate e „perfect neadevărat”. „Dacă ne uităm puţin la ţările membre venite recent în NATO, toţi, fiecare dintre noi am ales în mod liber să mergem către alianţă şi suntem fermi în respectarea principiilor noastre. Nimeni în Europa nu are un drept de veto asupra deciziei suverane a unui stat din Europa cu privire la calea pe care doreşte acel stat independent să o urmeze şi nici măcar Federaţia Rusă, care e o ţară importantă, nu are drept de veto asupra destinului vecinilor săi. Nu are drept să spună veto Republicii Moldova atunci când R. Moldova doreşte să meargă către Europa sau Georgiei sau Ucrainei. Un alt mit care trebuie demontant, pe care Federaţia Rusă îl propagă: NATO nu a avut nicio formă de prezenţă semnificativă în flancul estic până în 2014, când ocuparea ilegală a Crimeei a generat acest răspuns proporţional şi prudent din partea Federaţiei Ruse. Vrem să dăm dialogului şi diplomaţiei o şansă reală. Suntem extrem de interesaţi într-un dialog constructiv cu Federaţia Rusă, iar dacă Federaţia Rusă alege altă cale şi pentru acea altă cale suntem pregătiţi să facem faţă oricărui scenariu”, spune secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană.

ŞTIRILE ZILEI