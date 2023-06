Exclusiv TVR Moldova. Expertul militar ucrainean Mykhailo Samus: Formatul 5+2 este mort. Conflictul transnistrean trebuie rezolvat de Republica Moldova, România și Ucraina

„După victoria Ucrainei împotriva Rusiei sau după încheierea fazei active a războiului, Ucraina ar putea propune un alt format de reglementare a conflictului transnistrean. Cel mai important rol îl vor juca Republica Moldova, România și Ucraina care vor trebui să decidă formatul în care se va decide cum va evolua procesul de reintegrare a Republicii Moldova”, a declarat Mykhailo Samus, Director, New Geopolitics Research Network, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru TVR MOLDOVA.

Expertul militar ucrainean Mykhailo Samus, interviu la TVR Moldova / FOTO: https://tvrmoldova.md/

TVR MOLDOVA: Mihail, vă mulțumim pentru această posibilitate de a discuta, din păcate, din nou despre război. Deja nu mai este un secret pentru cineva că Ucraina și-a început contraofensiva. Aș vrea să ne spuneți, din perspectiva unui expert militar, ce se întâmplă acum pe front sau pe fronturi?

Mykhailo Samus, Director, New Geopolitics Research Network: De fapt, contraofensiva se desfășoară deja de mai mult timp. Am fost nevoit să explic de mai multe ori că, în doctrina militară a Ucrainei, care utilizează doctrina NATO, există așa-numita "shape operation", adică operațiunea formatoare și "decisive operation", operațiune decisivă. Aceste operațiuni se pot desfășura paralel sau în etape consecutive. Armata ucraineană, pe anumite direcții desfășoară "shape operations", care au menirea de a crea condiții pentru operațiuni decisive. Aceste condiții sunt create prin lovituri asupra depozitelor de muniții, combustibil, depozite cu alte resurse, locuri unde sunt dislocate forțele umane, linii de comunicaţii și de comandă logistică pentru ca adversarul să nu se poată apăra efectiv. Astfel de operațiuni au loc de câteva săptămâni pe anumite segmente ale frontului. Pe alte segmente au loc deja operațiunile decisive, dar aceste operațiuni sunt încă la faza de cercetare a frontului, pentru a identifica trupele dislocate de adversar pe linia de atac, pentru a identifica unde se află artileria rusească și pentru a provoca adversarul să înceapă mișcarea de trupe, mișcarea rezervelor, inclusiv și inducerea în eroare a adversarului. Atunci când asemenea atacuri au loc pe câteva direcții, inamicul nu poate ști unde va fi dată lovitura principală și unde vor fi date lovituri de manevră. În acest moment suntem la faza în care armata ucraineană testează prima linie de apărare a rușilor. Pe unele segmente, această linie a fost spartă, așa, ca un bonus al luptelor de cercetare. De obicei, în astfel de operațiuni de cercetare nu înaintează frontul. În unele cazuri, totuși, frontul s-a mișcat, prima linie fiind spartă, ceea ce a determinat partea rusă să aducă rezerve de pe alte flancuri ale frontului. Aceste mișcări ale rezervelor s-au văzut cel mai mult dinspre Herson, acolo unde, după detonarea digului de la Nova Kahovka, au fost inundate unele teritorii care fac, deocamdată, imposibilă desantarea de trupe ucrainene pe malul stâng al Niprului. Deși este vară și terenul se usucă mai repede, apele se pot retrage mai repede dar, în acest moment, armata ucraineană nu poate acționa pe frontul din Herson. Asistăm la mișcarea masivă a rezervelor rusești din Herson spre frontul de la Zaporojie, acolo unde rușii consideră că Ucraina va concentra cel mai mare efort al acestei contraofensive.

TVR MOLDOVA: Aș vrea să vorbim despre resursele antrenate în această contraofensivă. Pe de o parte, avem raportul Institutului pentru Studierea Războiului, care spune că Rusia a mobilizat deja 90% din tot efectivul de care dispune. Pe de altă parte, avem declarațiile lui Vladimir Putin, care spune că Ucraina folosește peste 90% din ce dispune. Care este situația reală?

Mykhailo Samus, Director, New Geopolitics Research Network: Este greu de spus, deoarece părțile ascund orice date despre resursele pe care le-au antrenat pe front, ceea ce este logic. Din ceea ce putem vedea pe teren, după eforturile părților, este clar că Ucraina încă nu și-a implicat în luptă toate resursele. Deocamdată, Ucraina utilizează doar unele trupe care desfășoară acțiuni de cercetare militară pentru crearea unor iluzii de atac pe anumite segmente sau pentru acțiuni de ordin tactic pe anumite direcții. În ceea ce privește partea rusă, principala preocupare pentru ei este să creeze o linie defensivă puternică, în special pe segmentul Zaporojie. Asta reie din faptul că Rusia a refuzat să recurgă la mobilizare, fie al doilea val de mobilizare parțială, fie mobilizare generală, și s-a rezumat la unele metode hibride, în special la recrutarea militarilor prin contract sau a așa-zișilor voluntari. Unele structuri, care acum se numesc trupe de voluntari, anterior erau Companii Militare Private, care nici nu există în sistemul de drept rus. De asemenea, în legislația rusă nu este stipulat ce înseamnă o unitate militară de voluntari. Din acest motiv, Ministerul Apărării de la Moscova a început să semneze contracte cu toți acești militari pentru a-i încadra în subordinea Ministerului și pentru a elimina problemele de ordin juridic. Dar, din câte știm, Prigojin (Evghenii Prigojin, cunoscut ca bucătarul lui Putin, lider al Companiei Militare Private Wagner), care este cel mai influent în domeniul acestor așa-numite Companii Militare Private, care sunt de fapt structuri militare ilegale, a refuzat ca militarii săi să semneze contracte cu Ministerul rus al Apărării, ceea ce creează anumite tensiuni în cadrul regimului de la Moscova. De aceea este greu să estimăm resursele umane de partea rusă a frontului. Asistăm totuși la o concentrare maximă de trupe. Trebuie să înțelegem că nu este vorba nici de Primul Război Mondial și nici de Al Doilea Război Mondial, când se vorbea despre cantitate. În condițiile actuale vorbim despre abordarea sistemică a părților. Rusia a pariat pe apărarea tradițională, când s-au creat trei linii de apărare pregătite puternic cu structuri inginerești militare, câmpuri minate, gropi anti-tanc și masarea de militari. Cu alte cuvinte, vorbim despre doctrina sovietică militară clasică. Ucraina a pariat pe tactica ecocentristă, cu cercetarea tuturor pozițiilor adversarului, cu utilizarea a mii de drone și nu vorbim despre un epitet, dar în acest moment chiar sunt mii de drone care acționează pe front. Chiar în aceste momente una dintre companiile de crowdfunding cumpără 20 de mii de drone "First Person View kamikaze dron", care și-au demonstrat eficiența și care costă foarte puţin, circa 500-600 de dolari, dar care pot aduce pagube însemnate atât pentru mașinile blindate cât și pentru personal. Deci, partea ucraineană pariază pe cercetarea minuțioasă și luarea deciziilor rapide pentru distrugerea forțelor adversarului, vorbim despre un complex de cercetare ofensivă, atunci când armele de mare precizie, cum sunt Himars sau Artileria, sau dronele kamikaze pot interveni în regim de urgență și lovi trupele dușmanului, după principiul "informația a venit și reacționăm în câteva minute". Ucraina folosește tactica asimetrică, pentru că trebuie să fim realiști și să înțelegem că Rusia dispune de mai multe tancuri, mai multe mașini blindate, de mai mulți militari. Aici nu putem avea dubii că cea mai mare țară din lume dispune de mai multe resurse și nici Ucraina și nici partenerii ei nu are rost să încerce să-i învingă prin sporirea resurselor.

TVR MOLDOVA: Încă o întrebare legată de contraofensivă. Ne amintim de operațiunea din toamna anului trecut. Din punctul dvs. de vedere, cât poate dura ca timp această contraofensivă, deoarece înțelegem că nu poate dura un an, o jumătate de an?

Mykhailo Samus, Director, New Geopolitics Research Network: De fapt, o contraofensivă poate dura și mai mult timp, dacă această operațiune este împărțită în mai multe etape și are drept obiectiv rezolvarea unei probleme strategice. Această contraofensivă are o misiune strategică și anume de a întoarce soarta războiului, cu alte cuvinte să atingă unele succese care nu țin doar de eliberarea teritoriilor ucrainene dar și să distrugă potențialul trupelor ruse pentru ca, în viitor, Rusia să nu-și poată reface în timp scurt potențialul său militar. Misiunea acestei contraofensive este nu doar de a elibera teritorii dar și de a crea pagube incomensurabile potențialului militar rus. Dacă este să compăram actuala contraofensivă cu operațiunea din regiunea Harkov sau Herson, aceasta este diferită complet. Operațiunea din regiunea Harkov s-a desfășurat foarte rapid. Acolo Rusia nu a creat structuri defensive, nu știu de ce, dar Rusia considera că Ucraina nu va întreprinde asemenea operațiuni pe acea direcție pentru a elibera acest teritoriu care are graniță directă cu Federația Rusă, ceea ce a fost o greșeală strategică. Ca rezultat, Ucraina a desfășurat o operațiune fulger care a dus la eliberarea unor teritorii vaste, iar rușii au fost nevoiți să fugă. În ceea ce privește operațiunea din Herson, Rusia avea pregătite structuri inginerești defensive, dar aveau o problemă tactică, râul Nipru, care era în spatele trupelor ruse. Ei mai puteau ține trupe în Herson și chiar să le suplinească deoarece posibilități erau, puteau folosi poduri de tip debarcader, dar au decis să se retragă pe malul stâng al Niprului pentru că au înțeles că nu au perspective de atac și nu mai avea rost să țină trupe în acel loc. De aceea au decis să plece din Herson cu pierderi, dar au plecat. Operațiunea de la Herson a fost de mai lungă durată, mult mai intensă din punct de vedere militar. Această operațiune va fi și mai intensă din punct de vedere militar și Federația Rusă înțelege că această contraofensivă poate avea un efect catastrofal asupra așa-numitei Operațiuni Militare speciale și anume din punct de vedere politico-strategic, deoarece dacă Rusia va pierde controlul asupra regiunilor Herson, Zaporojie, dacă Ucraina va întrerupe coridorul terestru spre Crimeea și va începe operațiunea de eliberare a peninsulei, aceasta poate avea un efect catastrofal asupra regimului Putin. Acele disensiuni - care momentan au loc între Prigojin, Șoigu și alte grupuri oligarhice - acest Prigojin nu este un personaj singuratic, el este doar un personaj media, iar cei care stau în spatele lui, acele grupuri oligarhice, înțeleg că trebuie să ia anumite decizii care îi vizează pe ei care nu-i vor lega de Putin. Trebuie să înțelegem că Putin se îndreaptă spre catastrofă, dacă această contraofensivă va duce la eliberarea regiunilor Horson și Zaporojie, lăsăm la o parte Donbasul, deși ar putea exista probabilitatea că Ucraina va lovi în special în Donbas. Noi vorbim deocamdată despre Zaporojie, deși Armata Ucraineană ar putea să înceapă o operațiune în Donețk, nu exclud acest lucru. Pentru Rusia, pierderea Donețkului ar putea însemna o lovitură enormă din punct de vedere politic. De aceea, orice succes al Armatei ucrainene poate avea un efect catastrofal asupra regimului Putin și el înțelege acest lucru. De aceea el va arunca orice resurse pentru a opri această contraofensivă, bani, orice. Din punctul meu de vedere, regimul de sancțiuni poate juca un rol decisiv, să nu i se permită lui Putin să primească acele resurse pe care, din păcate, continuă să le primească din vânzările de petrol, gaze, proiectele nucleare. Deși Rusia a ocupat centrala Nucleară de la Zaporojie, Rosatom își continuă bine merci proiectele nucleare la nivel internațional. Eu consider că această campanie vară-toamnă va fi foarte intensă, foarte dură și va avea o însemnătate majoră pentru Rusia și pentru Ucraina, nu doar din punct de vedere strategic, dar vital aș spune eu. De această contraofensivă va depinde cum se vor desfășura lucrurile pentru ambele părți.

TVR MOLDOVA: În fiecare zi vedem cum Rusia bombardează teritoriul Ucrainei, cu rachete, drone, rachete Kalibr și alte tipuri. Care este miza rușilor prin aceste atacuri deoarece, în lunile mai și iunie, au fost foarte multe?

Mykhailo Samus, Director, New Geopolitics Research Network: Luna mai a fost cea mai intensă din punctul de vedere al numărului de atacuri rusești asupra Ucrainei. Aș vrea să vă amintesc despre informațiile secrete americane care au ajuns în presă, când un militar a publicat mai multe informații secrete. În unul dintre documente se spunea că sistemele antiaeriene ucrainene ar putea să nu mai aibă rachete estimativ spre sfârșitul lunii mai. Eu am impresia că fie această informație într-adevăr era corectă, fie Rusia a aplecat urechea la ce era scris acolo și încearcă să creeze un deficit de resurse sistemelor ucrainene antirachetă, lovind intens diferite părți ale Ucrainei anume în luna mai. Dacă e să vorbim sumar au fost utilizate drone kamikaze de producție iraniană Shahed, rachete ghidate de pe apă, de pe uscat și rachete balistice, suma acestora ajungea la sute pe noapte țintă fiind în special capitala Kiev, noi aici am avut parte de nopți ca în Israel când sute de ținte erau doborâte de sistemele antirachetă. Din fericire sistemele noastre antirachetă au reușit să-și facă treaba, bineînțeles acest lucru se datorează partenerilor noștri occidentali. Momentan, Ucraina dispune de câteva sisteme antirachetă Patriot care au doborât nu doar rachetele balistice Iskander care sunt foarte greu de doborât dar și renumitele Kinjaluri care sunt pseudo-hipersonice, dar totuși sunt foarte greu de doborât, ceea ce a reușit să facă acest sistem Patriot. Mai avem sistemele NASAMS, IRIST, HOKYE și altele. Aceste sisteme antirachetă chiar ne ajută să supraviețuim, apără orașul Kiev, Odesa și alte orașe, acum rușii s-au concentrat pe Krivoi Rog, Harkov chiar noaptea trecută au lovit acolo și din păcate au fost înregistrate și victime și distrugeri. Primul scop al Rusiei este ca Ucraina să utilizeze cât mai multe rachete și astfel probabil ei cred că vor putea obține supremație în aer. Dacă Occidentul nu va mai livra rachete Ucrainei ei vor putea lovi oriunde și cel mai important este că aviația rusă va putea intra în spațiul nostru aerian și să lanseze bombe, ceea ce acum ei nu pot face, aceasta ar fi un alt tip de război. Pe moment ei pot lovi doar cu rachete foarte scumpe. Aviația este cu totul altceva, mult mai periculos și cu posibilități mai mari. De aceea, pentru noi este foarte important ca în cadrul formatului Ramstein partenerii occidentali să ne livreze armament pentru sistemele noastre antirachetă, din fericire pentru noi și din păcate pentru Rusia aceste livrări au loc, s-au promis noi sisteme Patriot, au loc discuții tot mai aprofundate despre livrarea de avioane F 16 și poate despre alte tipuri, Suedeze sau F18 australiene. Din această perspectivă lucrurile evoluează nu în direcția în care își dorește Rusia, totuși ei vor mai face încercări. Din păcate, ei mai au multe rachete de tipul X 22 care nu sunt foarte precise, dar au un grad înalt de distrugere, mai folosesc rachetele de tip S 300 în acțiuni sol-sol, acestea sunt niște rachete foarte rapide și pot crea mari pagube, iar Rusia dispune de mii de astfel de rachete. Din păcate, atunci când vorbim despre când s-ar putea încheia acest război trebuie să înțelegem că Putin nu va semna nicio dată capitularea și chiar dacă vom alunga toți militarii ruși după hotarele Ucrainei, inclusiv din Crimeea, Rusia va mai avea posibilitatea să lanseze aceste rachete. Din acest punct de vedere problema avioanelor pentru Ucraina este una crucială care va trebui să asigure securitatea cerului ucrainean. Apropo de Ramstein acolo cu siguranță se discută această problemă.

TVR MOLDOVA: Nu pot omite și Transnistria. Diferiți lideri de la Tiraspol fac diferite declarații, de la suplinirea numărului de așa-zișilor pacificatori până la înarmarea Republicii Moldova. Ce scop urmăresc liderii separatiști prin aceste declarații?

Mykhailo Samus, Director, New Geopolitics Research Network: Problema regimului de ocupație de la Tiraspol este că s-a schimbat situația geopolitică a Rusiei. Rușii au pierdut și continuă să piardă influența în diferite regiuni ale globului, în Balcani, Moldova și alte regiuni în Asia Centrală și Caucaz lucrurile încă nu sunt atât de vizibile, dar totuși. Înfrângerea Rusiei în Ucraina creează o situație diferită pentru regimul de ocupație din regiunea transnistreană. Este o situație când ai posibilitatea să-ți crești contingentul militar prezent pe teritoriul pe care îl controlezi și este cu totul altceva când președintele Zelensky, în timpul vizitei în Moldova, a spus că formatul 5+2 nu mai funcționează. Aceasta înseamnă că, după victoria Ucrainei împotriva Rusiei sau după încheierea fazei active a războiului, Ucraina ar putea propune un alt format de reglementare a conflictului transnistrean. Cel mai important este că Rusia va avea foarte puține pârghii de a se opune acestui lucru. Bineînțeles că Rusia se va opune la orice, dar dacă Moldova și Ucraina vor avea voință politică și, pe lângă ele, România și alte state care vor dori să se implice în procesul de garantare a integrității teritoriale a Republicii Moldova, atunci Rusia nu va putea să facă nimic. Aici vorbim de o cauză obiectivă, fizic Rusia nu va mai putea să-și consolideze contingentul din regiune, dar serviciile secrete rusești care acționează în regiune vor putea acționa, pot să aibă posibilitatea de a-și suplini statele de personal și acțiunile, însă fără posibilități de a-și suplini contingentul militar nu are șanse să acționeze. Aici cel mai important rol îl vor juca Moldova, România și Ucraina care vor trebui să decidă formatul în care se va decide cum va evolua procesul de reintegrare a Moldovei. Sigur ne dorim ca acest proces să se desfășoare fără acțiuni militare, nimănui nu-i trebuie asemenea acțiuni. Noi suntem sătui de război, noi nu am vrut nicio dată acest război, cred că poporul Republicii Moldova poate rezolva acest conflict, iar Ucraina și România pot deveni garanți ai acestui proces. Rusia trebuie eliminată din această regiune, ea a demonstrat că poate doar să destabilizeze și să creeze probleme pe care ea ulterior nu dorea să le rezolve deoarece dacă în regiunea transnistreană nu ar fi fost probleme nici de Rusia nu ar fi fost nevoie. În acest caz Moldova s-ar dezvolta ar merge spre Uniunea Europeană, alături de Ucraina și România care deja este membru al UE și NATO și în acest caz se pune problema de ce este nevoie de Rusia, dacă noi din punct de vedere politic și de securitate suntem pe același câmp al UE, iar acei oameni care consideră că sunt diferiți de noi cei care vrem în Uniunea Europeană își pot realiza interesele în cadrul dialogului intern. Cel mai important este să nu fie implicații din partea Rusiei, deoarece Rusia poate avea doar rol distructiv.

TVR MOLDOVA: De la începutul războiului, la Chișinău au început discuții despre reformarea armatei, ceea ce nu s-a făcut timp de 30 de ani. Dvs., in calitate de expert militar, puteți estima cât ar putea costa această reformare?

Mykhailo Samus, Director, New Geopolitics Research Network: Da, o armată modernă costă mult. Din păcate nu doar Ucraina și Moldova au ignorat armata pe parcursul multor ani, în cazul Ucrainei cel puțin până în 2014, deoarece armata ucraineană a fost practic distrusă până în anul 2014. Politicienii ucraineni acordau o atenție foarte mică armatei, mai ales Ianukovici care a venit la putere în 2010 și, practic, a dezarmat forţele ucrainene. În Republica Moldova procesele au decurs la fel, mai ales că Republica Moldova este un stat neutru și nici o dată nu și-a pus problema să adere la NATO, comparativ cu Ucraina. Noi am avut perioade când anunțam că vrem în NATO, au fost perioade când ne anunțam statut în afara oricărui bloc militar, am trecut printr-un haos militaro-politic. Bineînțeles, armata modernă costă scump, dar este o necesitate, în răspunsul meu despre Transnistria spuneam că totul ar fi bine să se desfășoare pașnic și fără implicarea forțelor armate cu un dialog intern în Moldova iar Ucraina, România și cred că UE pot fi garanți ai securității, dar Rusia eu sunt sigur că va acționa în mod opus. Rusia va încerca să creeze conflict în regiunea transnistreană, va utiliza și Autonomia Găgăuză, de aceea dacă Moldova nu va avea resurse de securitate și apărare care ar putea opri aceste pericole, Rusia va folosi la maximum acest vacuum. Cum acționează Rusia. Dacă este undeva o zonă vulnerabilă, un vacuum în sectorul de apărare și securitate într-o anumită regiune, ea umple acest spațiu cu forțele sale, așa s-a întâmplat în Ucraina atunci când pe fundalul revoluției și a vacuumului nu doar în domeniul apărării și securității dar și de putere, deoarece practic toată puterea politică a Ucrainei atunci a fugit din țară, având doar Parlamentul. Atunci Rusia a umplut acest vacuum anexând Crimeea și a intervenit în Donbass. La fel, Rusia poate acționa și în Republica Moldova, deși din punct de vedere geopolitic situația sa s-a înrăutățit, totuși mai păstrează forțe suficiente în Transnistria atât forțe proprii cât și din rândul populației locale pentru a crea conflicte și pentru a umple acel gol care s-ar putea crea pe teritoriul Moldovei. Aici nu este vorba doar de Găgăuzia sau de Transnistria, de aceea este important ca Rusiei să-i fie demonstrată nu doar determinarea de a riposta, dar și posibilitățile tehnice de a riposta. Din acest punct de vedere este important să fie create aceste trupe de apărare și securitate care vor fi capabile să riposteze. După vom decide, atunci când vom ajunge membri UE, poate NATO, dacă poporul moldovenesc va decide acest lucru, poate atunci vom ajunge la concluzia că nu este nevoie de armată, atunci vom decide. Din păcate omenirea a ajuns la concluzia că nu este nevoie de forțe armate, dar mereu au fost state care au demonstrat contrariul. După încheierea Războiului Rece și destrămarea URSS se părea că nu mai este nevoie de forțe armate, deși chiar atunci Moldova s-a confruntat cu o agresiune militară puternică din partea Rusiei care a încercat să-și rezolve unele pretenții imperiale în anul 1991. Eu cred că Republica Moldova trebuie să investească orice bani în armată, sunt sigur că partenerii pot să vă ajute la fel cum ajută acum Ucraina și să creați forțe armate și forțe de securitate care să poată face față oricărei agresiuni rusești.

TVR MOLDOVA: Și ultima întrebare. Interviurile noastre se desfășoară după formatul de șapte întrebări. Timp de un an discutăm despre riscurile hibride din partea Rusiei, am asistat la proteste în masă, la fake news. Ce mai are Rusia în arsenal, cu ce ar putea să ne atace în perioada următoare?

Mykhailo Samus, Director, New Geopolitics Research Network: Atacurile hibride se manifestă prin faptul că adversarul caută zonele noastre vulnerabile în apărare și nu numai, în sistemul politic, administrativ, informațional, economic, ș.a.m.d. Fiți siguri că Rusia va căuta vulnerabilități oriunde, poate fi sistemul electoral, probleme regionale, probleme lingvistice, legislative, probleme în energetică, ceea ce deja ei folosesc, probleme în export, import. Vor încerca cu orice preț să creeze conflicte în interiorul țării prin intermediul acestor breșe, acestor vulnerabilități și ei vor folosi orice ocazie să vă atace. Vă dau un singur exemplu, acum Rusia plasează arme nucleare în Belarus, un pas care din punct de vedere militar nu are nici o justificare deoarece rachetele cu care ei acum atacă Ucraina pot transporta focoase nucleare, deci ei pot ataca cu asemenea rachete oricând, ele au raza de acțiune de peste 2.000 de km. și teritoriul Belarusului nu poate influența sub nici o formă acest potențial, însă căutând puncte nevralgice în rândul partenerilor noștri occidentali ei pot găsi unii care pot să opteze pentru dezescaladarea războiului Rusiei contra Ucrainei și să creeze unele mișcări pacifiste în Europa de vest așa cum s-a întâmplat în anii '80 ai secolului trecut. Rusia creează presiune, găsește o vulnerabilitate, după care face o amenințare hibridă și sunt sigur că la fel se va întâmpla și în Moldova, ei vor pune presiune, vor căuta un punct vulnerabil, vor încerca să creeze o nouă amenințare care până acum nici nu exista, dar pot să o creeze. Iată de ce sunt periculoase amenințările hibride și de ce este periculoasă Rusia, deoarece ei oricând pot da peste cap situația

TVR MOLDOVA: Mykhailo, vă mulțumesc și să dea Dumnezeu ca pacea să vină cât mai repede pe pământul nostru!

