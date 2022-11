EXCLUSIV Tancurile care au eliberat Hersonul, retrimise pe front. Batalionul din Nikolaev, mărturii pentru echipa Știrilor TVR, trimisă special în Ucraina

În regiunea Nikolaev, la adăpostul unei păduri, se află un centru de reparații special. Acolo sunt duse tancurile avariate de ruși, iar specialiștii batalionului de tancuri local le readuc în stare de funcționare.

Alex Costache, trimisul special al TVR în Ucraina: Acest tanc polonez a participat la eliberarea Hersonului, a fost reparat și acum ucrainenii îl trimit din nou pe câmpul de luptă.

Tancul are deja o istorie dramatică. Folosit într-un contraatac ucrainean, a fost lovit de grenade rusești și aproape distrus. Rănit, echipajul a pierdut controlul vehiculului, care a intrat în derivă și a avansat spre liniile inamicului.

Andrei, adjunctul comandantului Batalionului de Tancuri Nikolaev: Tancul a intrat pur şi simplu în poziţiile ruseşti, ruşii au fugit şi trupele noastre au urmărit tancul, au intrat în sat şi l-au eliberat. S-a crezut apoi că echipajul murise, pentru că tancul a fost lovit de 4 ori cu lansatorul de grenade, dar erau doar răniţi.

Echipajul a surpavietuit, iar tancul e din nou gata de luptă.

Povestea a ridicat moralul luptătorilor din Batalionul Nikolaev, chiar dacă unii dintre ei au trecut prin experiențe cumplite.

Valentin, membrul unui echipaj de tanc: Tancul meu a fost distrus de o bombă rusească, am fost pur şi simplu aruncat de partea cealaltă a drumului şi asta ne-a salvat viaţa.

Luptele au fost grele, dar batalionul a reușit și să recupereze muniție abandonată de ruși și promit că le-o vor trimite înapoi.

Ruslan, tanchist: Văd ruşii prin binoclu şi trag. Am văzut cum îşi abandonează poziţiile, am ochit și am lovit. Aşa îi vom bate.

Greutățile războiului sporesc pofta de viață a combatanților. Trăiesc în condiții aspre, dar se bucură de fiecare moment și împart tot cu cei care-i vizitează.

Alex Costache, trimisul special al TVR în Ucraina: Sunt cadouri pentru noi: pâine ucraineană foarte bună, ca un cozonac, și o bucată dintr-un tricou rusesc, al unui soldat rus.

Andrei Kovalenko, fixerul echipei TVR: Asta e o parte din proiectilul de tanc, şi tanchiştii au o tradiţie. După ce trag prima dată pun în el ''horilka'', vodcă locală, şi dau din mână în mână. Dar numai o dată!

