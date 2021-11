EXCLUSIV Siria - o multitudine de forțe, un amalgam de interese: "SUA şi Coaliţia anti-ISIS au militari aici. Rusia are de asemenea soldaţi. Turcia a ocupat multe oraşe în nord. Iran are de asemenea oameni în zonă"

După mai bine de 10 ani de război, Siria continuă să fie o zonă în care mai multe forțe își dispută controlul diverselor regiuni. Cam o treime din țară este sub controlul Administrației Autonome din Nord Estul-Siriei, entitate din care fac parte kurzii, majoritari, dar și arabi și creștini sirieni. Deși pe hârtie lucrurile par clare, chiar și aici, în teren descoperi tot felul de forțe, fiecare cu agenda diferită, lucru care-ți arată de ce pacea în Siria este atât de greu de atins. Un reportaj din nord-estul Siriei de Adelin Petrișor și Mihai Florea.

Guvernul de la Damasc nu controlează părți importante din Siria.

În urmă cu 3 ani, forțele locale au anunțat înființarea Administrației Autonome din nord-estul Siriei, care controlează cam 50.000 de km pătrați și câteva milioane de oameni. Din administrație fac parte kurzi, arabi și creștini sirieni.

Prin intermediul Forțelor Democratice Siriene și al Asays, securitatea internă, aceștia dețin controlul nord-estului Siriei. În teren însă găsești în continuare zone în care sunt masați militari ai armatei siriene sau ai unor miliții care-l susțin pe Bashar al-Assad.

În Al Qamishli, de exemplu, un oraș foarte important pentru kurzi, sunt vreo 3 perimetre - inclusiv aeroportul - controlate de oamenii președintelui sirian.

Dr. Abdulkerim Omar, responsabil Relaţii Externe, Autoritatea Autonomă din Nord-Estul Siriei: "În nord-estul Siriei avem mai bine de 5 milioane de oameni, iar teritoriul este cam o treime din cel al Siriei. Reprezentanţii regimului sunt în 2 pieţe mici, cam 3 km pătraţi în Al Qamishli şi Hasaka. Ei stau în cazarmele lor şi nu interferează cu se întâmplă la noi. Toate serviciile Administraţiei Autonome se desfăşoară normal, iar oamenii regimului nu au niciun impact asupra celor din oraşele noastre. Avem multe localităţi fără reprezentanţi ai regimului: Amuda, Raqqa, Deir ez-Zor, Kobani etc. Toate acestea sunt controlate doar de Administraţia Autonomă. Doar în Al Qamishli şi Hasaka sunt zone controlate de regim."

În zona controlată de kurzi, SUA au peste 900 de militari care participă la campania anti-ISIS. Frecvent te întâlnești pe drum cu patrule ale americanilor și vezi survolând elicoptere de atac Apache. La fel de frecvent însă te întâlnești și cu blindate cu steagul Federației Ruse.

Dr. Abdulkerim Omar, responsabil Relaţii Externe, Autoritatea Autonomă din Nord-Estul Siriei: "SUA şi Coaliţia anti-ISIS au militari aici. Rusia are de asemenea soldaţi. Turcia a ocupat multe oraşe în nord. Iran are de asemenea oameni în zonă, în localităţile controlate de regim. Ei nu interferează în problemele noastre interne, dar implicarea acestor mari puteri în Siria s-a făcut fără acordul poporului sirian. Dacă se vrea rezolvarea crizei siriene, aceste ţări trebuie să se coordoneze şi să găsească o soluţie. Forţele locale trebuie să se coordoneze cu aceste mari puteri: Rusia şi SUA. Nu doar în Siria este nevoie de înţelegerea acestor mari ţări. Şi din această cauză, până acum nu am putut găși soluţii pentru rezolvarea crizei siriene. Fiecare ţară implicată aici vrea să-şi protejeze propriile interese, de aceea până acum nu s-a găsit nicio soluţie pentru Siria. De aceea criza noastră nu se va rezolva prea curând şi oamenii de aici vor suferi în continuare."

Siria este în război civil din martie 2011. Potrivit Națiunilor Unite, în acest deceniu de lupte s-au depășit 350.000 de morți, însă unele ONG-uri susțin că bilanțul ar fi sărit deja de jumătate de milion.

Refugiații sunt mult peste 6 milioane.

