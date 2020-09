Plios, raiul pictorilor peisagiști EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

L-am întâlnit pe Gleb Jukov în atelierul său, lucrând la un tablou cu natură moartă din flori, adunate din grădina casei. De la fereastră se vede Volga în toată splendoarea ei.

GLEB JUKOV, pictor: "Cel mai mult îmi place atmosfera de primăvară, când totul este ca o broderie. Vezi ochiurile de apă care se dezgheaţă, liniile care se transformă în pete. Este un peisaj foarte contrastant: zăpada albă, albastrul apei."

Gleb este un exponent al școlii impresionismului rusesc. Îi place mult să călătorească, mai ales prin Europa. Adoră Parisul - o altă sursă de inspirație pentru lucrările sale. Restricțiile legate de pandemie l-au obligat să își petreacă vara în Rusia.

GLEB JUKOV, pictor: "În perioada carantinei am realizat multe lucruri noi, atât eu cât şi părinţii. Am început serii noi de lucrări. Am experimentat cu materiale noi. Carantina ne-a permis să ne retragem în noi înşine şi să ne concentrăm asupra unor momente din procesul de creaţie."

Plios a fost numit de Isaac Levitan drept "un colț de rai pentru pictorii specilizați în peisagistică".

Orășelul Plios a devenit celebru datorită tablourilor pictate de Levitan. Într-adevăr, oriunde te-ai întoarce, descoperi peisaje de o rară frumusețe.

Orășelul de pe malul Volgăi are un anumit magnetism. Se simt atrași de acest loc nu numai pictorii, dar și actorii, muzicienii sau creatorii de modă.

