EXCLUSIV Refugiați în propria țară. Mărturii curemurătoare la Dnipro: Mama a murit în explozii, sunt aici cu tata. Nici măcar nu am putut s-o îngropăm în cimitir, am îngropat-o în grădină. Casa a fost distrusă şi a trebuit să fugim

Centrul umanitar din orașul Dnipro, în regiunea Dnipropetrovsk, găzduiește în jur de 80 de refugiați. Mulți au trecut prin experiențe crunte. Artiom a fugit la începutul lunii din satul Bilohorivka, nu departe de Bahmut, unde se dau și acum lupte grele.

Artiom: "Mama a murit în explozii, sunt aici cu tata. Casa a fost distrusă şi a trebuit să fugim, nici măcar nu am putut s-o îngropăm pe mama în cimitir, am îngropat-o în grădină."

La 73 de ani, Lyda a fost nevoita să-și adune puterile și să-și aducă nepotul de doar un an și jumătate la adăpostul centrului de refugiați din Dnipro. În satul ei, nici buncărul nu mai era sigur.

Lyda: "În satul nostru, la doi kilometri de Soledar, casa noastră a ars complet, chiar şi adăpostul a fost distrus."

Aici, la centrul de refugiați din Dnipro, acești oameni atât de încercați se pot odihni și-și pot reface viața. Pentru Oksana sau Aleksandr, centrul e un nou început.

Oksana: "Aceștia sunt eroi. Lucram ca mașinistă la salină, de 20 de ani. Au distrus salinele deja, complet, apa nu mai poate fi pompată, de cinci luni oamenii nu mai au de lucru."

Oleksandr: "Acum am venit aici, iar eu mi-am găsit de lucru, am devenit curier."

Sunt mulți părinți cu copii mici la centru, iar organizatorii încearcă să le ofere condiții cât mai bune.

Printre refugiaţii interni, sunt şi ucraineni care iniţial au ales să părăsească ţara, dar s-au întors.

Kristina: "A început războiul şi noi am plecat în aprilie din Sloviansk, ca să ne salvăm copiii. În tot acest timp am fost în refugiaţi în Suedia, am revenit de o săptămână. Era greu cu limba, nu găseam de lucru, aşa că am venit înapoi."

Peste 300 de mii de oameni s-au refugiat în regiunea Dnipropetrovsk de la începutul războiului. Majoritatea au venit din Donbas și Zaporojie. Luna aceasta. Dnipro a fost puternic bombardat de ruși.

ŞTIRILE ZILEI