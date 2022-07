EXCLUSIV Primarul din Mykolaiv: Cel mai prețios lucru e viața, îi sfătuiesc pe locuitori să părăsească orașul. În două minute, o rachetă poate să ajungă de la Herson aici

"Bună seara, România, bună seara tuturor!" - s-a adresat primarul orașului Mykolaiv telespectatorilor, în limba română. Oleksandr Senkevich a explicat că rudele sale trăiesc în Republica Moldova, unde a petrecut multă vreme în copilărie și de aceea înțelege limba română.

Edilul a vorbit despre orașul său, bombardat în forță de ruși și a declarat că îi sfătuiește pe locuitori să plece, deoarece sunt în pericol.

"Orașul nostru este sub atacuri barbare aproape în fiecare zi. Am fost bombardați zile la rând. Este o crimă, cu adevărat, împotriva civililor, pot să-si spun genocid. Am găsit în anunțurile oficiale rusești că ei atacă baze militare, dar nu este adevărat, era un bloc de apartamente cu civili și oamenii care au murit acolo erau oameni tineri sau oameni mai în vârstă care dormeau, în timpul bombardamentelor" - spune Oleksandr Senkevich.

Edilul spune că locuitorii ar trebui să plece din oraș, pentru a fi în siguranță: "Îi sfătuiesc să părăsească orașul. Oamenilor nu le place schimbarea, nu vor să-și părăsească apartamentele sau casele, dar este mai bine să fii supărat și să îți lași lucrurile aici, dar să supraviețuiești, decât să ai lucruri și apartamente, dar să mori. Cel mai prețios lucru este viața, așa că îi sfătuiesc să plece și să se întoarcă după ce se va fi oprit războiul."

Oleksandr Senkevich a vorbit și despre orașul Herson, aflat aproape de Mykolaiv, și care este capturat de ruși: "Situația pe linia frontului este stabilă și a fost stabilă în ultimele șase săptămâni, deci nu s-a schimbat nimic, pentru că nu avem suficiente arme cu rază lungă de acțiune astfel încât să-i combatem de la distanță. Prin urmare, trebuie să avansăm către Herson, și atâta timp cât Herson este un oraș ocupat, viața în Mykolaiv este în pericol, pentru că în două minute o rachetă poate să ajungă de la Herson la Mykoliav și noi nu avem nici măcar timpul de a-i anunța pe oameni."

Interviul integral, în materialul video.

