EXCLUSIV Premierul Nicolae Ciucă: 100 de milioane de euro, bani nerambursabili, și un îndemn la încredere pentru cetățenii R. Moldova - Ne pasă și sprijinim parcursul european. Proiecte de infrastructură

Asistența financiară nerambursabilă de 100 de milioane de euro va fi parafată la ședința comună din Chișinău.

"Sunt 100 de milioane de euro care vor fi asigurați de la bugetul de stat al României. Banii vor fi folosiți pe toate proiectele care vizează nevoile guvernului de la Chișinău pentru a putea să faciliteze și să îmbunătățească viața cetățenilor din Republica Moldova. Ei vor viza, cum spuneam, domeniul energetic, domeniul de transporturi, de ce nu, partea de digitalizare, domeniul educației. Avem, de asemenea, discuții între Ministerul de Interne din România și Republica Moldova pe tot ceea ce înseamnă rezolvarea aspectelor de securitate transfrontalieră. (...) Rostul este să-i cheltuim cu chibzuință și cât se poate de eficient", atrage atenția premierul României.

"Este o ședință care am convenit că trebuie să aibă loc ținând cont de faptul că s-au acumulat mai multe subiecte concretizate în linii de sprijin la nivel ministere de linie și, în felul acesta, prin ședința comună care va avea loc la Chișinău vom avea o serie întreagă de acorduri care vor fi semnate de către miniștrii de linie și în felul acesta, așa cum spuneam, vom concretiza toate aceste demersuri", a subliniat premierul Nicolae Ciucă.

"Este o activitate bilaterală, pe care aș încadra-o în sintagma de 'normalitate'", spune Ciucă, referindu-se la ritmul vizitelor oficiale pe ruta Chișinău-București din ultimele luni.

"Sigur, putem să spunem că a cunoscut o oarecare efervescență, ținând cont că activitățile s-au succedat într-o perioadă de timp scurtă, și în afară de faptul că s-au succedat, ele s-au și concretizat vizavi de ceea ce putem să facem pentru a sprijini R. Moldova să poată să treacă mai ușor prin această situație de criză creată pe de o parte de pandemia de COVID-19 și, pe de altă parte, de creșterea artificială a prețurilor la energie și gaze", a subliniat premierul Nicolae Ciucă.

Interconectarea infrastructurii rutiere constituie una dintre prioritățile de dezvoltare

"Prima discuție pe care am avut-o cu doamna Gavriliță când a ajuns la București a fost: mi-aș dori să avem o linie de cale ferată rapidă între Chișinău și București. Sigur, acesta a fost momentul în care am început conversația, după care am concretizat în elemente pe care într-adevăr putem să le facem împreună și aici discutăm de podul de frontieră peste Prut care leagă localitatea Ungheni din România cu localitatea Ungheni din Republica Moldova și, desigur, consolidarea podului de la Galați la Giurgiulești, de asemenea peste Prut, aici chiar avem o veste bună pentru că această consolidare făcea parte dintr-un proiect care ar fi trebuit să se termine anul acesta, partea de consolidare din partea română a fost finalizată, deci iacătă că suntem în măsură ca anumite proiecte să putem să le și lansăm", a explicat pri-ministrul. Termenul de dare în folosință este anul acesta.

Tot la acest capitol se înscrie și Autostrada Moldova: "Sperăm ca ea să poată să aibă un ritm de finalizare și să ajungem cu Autostrada Moldova și la Chișinău, ceea ce ar fi cât se poate de benefic pentru cetățenii din ambele țări".

Asigurarea de alternative pentru aprovizionarea cu gaze și energie electrică este o altă prioritate imediată. În România va fi construit un depozit de stocare a gazelor naturale pentru Republica Moldova.

"Interconectarea în România și Republica Moldova, interconectare care pe rețeaua de gaze deja s-a realizat, (...) Iași-Ungheni-Chișinău, în octombrie anul trecut am reușit să introducem, dacă nu mă înșel, 5 milioane de mc de gaze prin care am echilibrat rețeaua și, totodată, la discuțiile pe care le-am avut cu d-na prim-ministru Gavriliță, am stabilit identificarea unei soluții pentru realizarea unui depozit de gaze pentru R. Moldova în România și vă pot spune că acest lucru poate să se întâmple pentru că avem deja discuții în ceea ce privește sporirea capabilităților de aprovizionare cu gaz pe coridorul vertical Grecia-Bulgaria-România. Am discutat cu premierul bulgar și interconectorul dintre Bulgaria și Grecia, urmează să fie finalizat anul acesta, deci vom avea o capacitate sporită de transport gaze", a anunțat premierul.

Și sistemul BRUA (Bulgaria-România-Ungaria-Austria) poate fi folosit în acest sens.

De asemenea, va continuă procesul de interconectare a rețelelor electrice Isaccea-Vulcănești-Chișinău. Licitația a fost deja câștigată și încep lucrările.

"Ne exprimăm speranța că lucrările vor fi finalizate de către compania câștigătoare în timp și în felul acesta va spori capacitatea de transport energie electrică și să garantăm în felul acesta siguranța energetică pentru cetățenii din Republica Moldova", a subliniat Ciucă.

În contextul regional tensionat, autoritățile de la București promit să dezvolte sprijinul pe care-l oferă partenerului strategic in materie de apărare și securitate.

"Trebuie să respectăm decizia Republicii Moldova, care se înscrie foarte clar în neutralitatea constituțională. Și partea aceasta de sprijin pe domeniul securitar, pe domeniul apărării s-a derulat și până acum și se va derula și în continuare, vor fi semnate acorduri și între ministrul Apărării din România și R. Moldova, ele vor viza programe de asistență, de consiliere, activități de instruire în comun, sprijin în ceea ce privește partea aceasta de dezvoltare a capacităților de securitate cibernetică, de a putea să facă față amenințărilor hibride. Deci iacătă că sunt domenii de colaborare, sunt domenii în care putem să sprijinim opțiunea prin care Republica Moldova poate să-și întărească capacitatea proprie de apărare, beneficiind și de sprijinul pe care îl acordă UE partenerilor. Iar Republica Moldova este un partener al Uniunii Europene", a declarat Nicolae Ciucă.

Potrivit premierului, sunt elemente de colaborare, acțiuni bilaterale comune care continuă să se desfășoare.

Referitor la ideea creării unui batalion mixt, Nicolae Ciucă a ținut să sublinieze că "noi apreciem foarte mult implicarea armatei și militarilor moldoveni în misiunile de menținere a păcii, iată este un construct de unde putem să începem să consolidăm, ca atare specialiștii militari urmează să decidă în ce fel se va derula și acest proiect".

Colaborarea în domeniul Educației

"Am avut discuții cu ministrul Educației, cu domnul Cîmpeanu, și avem peste 12 mii de studenți - 12.303 sunt în evidențe ca învățând în România. Dintre aceștia, aproximativ 8 mii au bursă. De asemenea, sunt 2.002 elevi în diferite forme de învățământ - gimnazial, liceal, chiar și profesional - ca atare, vorbim de peste 14 mii de tineri, elevi și studenți care studiază în România și această oportunitate este foarte bine percepută de ambele părți", a detaliat premierul.

Un îndemn la încredere către cetățenii Republicii Moldova

Nicolae Ciucă: "Mesajul este unul foarte simplu, și anume este un mesaj de îndemn la încredere că tot ceea ce facem facem pentru că ne pasă și ne dorim să sprijinim foarte mult guvernul, iar prin guvern să sprijinim cetățenii Republicii Moldova, ținând cont că este o perioadă dificilă, cu provocări și greutăți atât pentru cetățeni, cât și pentru instituțiile statului, iar această efervescență despre care dvs. discutați la început, efervescența întâlnirilor la nivel oficial, vine tocmai să demonstreze că de la cel mai înalt nivel până la cel al instituțiilor de linie se îndreaptă către activități concrete de sprijinire a cetățenilor Republicii Moldova de care ne desparte, sigur, râul Prut.

Ne pasă și vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a-i sprijini pe parcursul lor european pentru că, și aici aș dori să punctez o chestiune, din momentul în care România a fost acceptată ca stat membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană, produsul intern brut a crescut de 3 ori, iar produsul intern brut pe cap de locuitor a crescut de 4 ori. Deci tot ceea ce putem să spunem este că, dacă noi am reușit să avem un parcurs și să dobândim beneficii din statutul de membru al Uniunii Europene, atunci este rândul nostru să oferim sprijin și să ajutăm cât de mult putem astfel încât și Republica Moldova să aibă un parcurs cât se poate de coerent și să poată să beneficieze la rândul lor de ceea ce poate însemna statutul de partener și un viitor membru cu drepturi depline al Uniunii Europene".

