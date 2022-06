EXCLUSIV Poveștile piloților români care fac misiuni de poliție aeriană. Romina Mîrza, singura femeie care pilotează un MiG-21 Lancer

Romina Mîrza nu s-a uitat la cer de mică, dar după primul zbor a știut că va ajunge printre cei mai buni, la supersonic.





Romina Mîrza, pilot Baza 71 Aeriană: „Începând cu anul 2010, când am executat primul zbor, cu primul avion de instrucţie am ştiut că la un moment dat asta voi ajunge să fac. Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană înseamnă încununarea muncii mele”.

Piloții din Serviciul de Luptă Politie Aeriană dorm mai mult în bază de decât acasă și sunt primii care decolează atunci când un avion neidentificat se apropie de spațiul aerian al României. Romina Mîrza, pilot Baza 71 Aeriană: „Prin Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, asigurăm integritatea spațiului aerian național nou al flancului estic al Alianței Nord-Atlantice. E într-adevăr o mare responsabilitate”.

În urmă cu 15 ani, timp de trei luni, piloții de aici, de la Baza 71 Aeriană, au asigurat spațiul aerian al Țărilor Baltice. A fost o singură misiune de poliție aeriană a Forțelor Aeriene Române în afară granițelor țării.

La doar trei ani de la aderarea României la NATO, Călin Hulea, pe atunci căpitan, era cel mai tânăr membru al detașamentului Baltica 07.

Cdor. Călin „Coolio” Hulea: „Începând cu luna august 2007, Baza 71 Aeriană, prin detașamentul Baltica, a executat Serviciul de Lupta Poliție Aeriană sub comandă NATO. Mulţi dintre piloţii noștri s-au întâlnit atunci pentru prima dată în aer cu aeronave de luptă ce nu respectau regulile internaţionale”.

Cdor. Adrian „Adi” Motorga, comandantul Escadrilei 711, Baza 71 Aeriană: „A fost prima misiune de luptă reală de după Al Doilea Război Mondial a aviaţiei de vânătoare”.

Cdor. Călin „Coolio” Hulea: „Majoritatea misiunilor s-au desfăşurat deasupra solului, fără a fi nevoiţi să ieşim pe mare, la distanţe de acţiune pentru misiunile de antrenament şi pentru zborurile reale de interceptare care se încadrau în limita razei de acţiune a MiG-ului 21”.





Cdor. Adrian „Adi” Motorga, comandantul Escadrilei 711, Baza 71 Aeriană: „Ne-am făcut simțită prezența, am participat laapărarea spațiului aerian. Pentru noi nu contează spațiul unde zburăm, suntem la fel de responsabili, nici nu am știut că am zburat în afara țării sau în interior, pentru noi este la fel”.





Forţele Aeriene Române se vor întoarce în Lituania, anul viitor, într-o nouă misiune.

Cdor. Adrian „Adi” Motorga, comandantul Escadrilei 711, Baza 71 Aeriană: „E greu să trăiești pe sol, fără să îți aerisești aripile atâta timp, cât ai fost obișnuit tot timpul să privești de sus lumea”.

