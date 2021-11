EXCLUSIV Occidentali acuzaţi că au luptat pentru ISIS în Siria. Autoritatea Autonomă din Nord-Estul Siriei: Situaţia din închisori este dificilă. Avem cam 2.000 de terorişti din mai bine de 50 de ţări

Nadir are 31 de ani şi este cetăţean suedez. Am stat de vorbă cu el într-o clădire a Forţelor Democratice Siriene. Ne-a cerut să-i ascundem identitatea pentru că soţia şi cei doi copii de 5 şi 7 ani, toţi suedezi, sunt într-o închisoare din Damasc şi nu vrea să le complice situaţia. Nabir este născut in Suedia. În 2014, la 23 de ani, a fugit de acasă şi s-a mutat în Raqqa pentru a trăi în Califat. Soţia l-a urmat în scurt timp.

Nadir, acuzat că a luptat pentru Stat Islamic, cetăţean suedez: "La început a fost bine. Primii doi ani au fost buni, viaţă normală, ca în multe ţări arabe. Simţeai că trăieşti ca un musulman. Auzeai chemarea la rugăciune. Nu vedeai lucruri rele pe stradă. În Islam nu sunt permise alcoolul, muzica. A fost o viaţă bună pentru musulmani, o viaţă bună. Cum am mai spus, nu vedeai pe stradă fete cu fuste scurte, oameni bând pe stradă, lucruri de genul acesta."

Tânărul spune că nu a luptat pentru Stat Islamic şi că timp de 5 ani el şi familia sa au trăit din banii pe care-i câştigase în Suedia ca vânzător de maşini sau muncitor în tipografie.

Forţele Democratice Siriene susţin că au dovezi că Nadir a luptat pe mai multe fronturi pentru extremiştii din Daesh. El chiar a fost rănit într-un bombardament în 2019 şi aproape şi-a pierdut braţul drept.

Kurzii spun că suedezul era un apropiat al unui comandant important din ISIS, Abu Bakir al Canady, Canadianul.

Mai mult, tânărul a apărut şi într-un film de propagandă al organizaţie teroriste în care prezentau noua monedă a Califatului.

L-am întrebat pe Nadir dacă nu a fost deranjat de execuţiile cu care ISIS a umplut internetul în perioada de glorie. Şi i-am dat ca exemplu cazul unui musulman, un pilot iordanian, care a fost ars de viu, iar execuţia grotescă a fost filmată cu multe camere şi dată publicităţii.

Nadir, acuzat că a luptat pentru Stat Islamic, cetăţean suedez: "Pilotul iordanian, de exemplu, care a fost ars de viu...Ce a făcut el înainte să fie ars? Nu, nu, lăsaţi-mă să termin! A venit şi a omorât oameni în Raqqa, sirieni, nu oameni ai Daesh. A omorât mulţi sirieni, copii, femei. Şi după asta a fost ars de viu."

Nadir s-a întâlnit cu reprezentanţi ai guvernului suedez în urmă cu un an. Le-a spus că vrea să se întoarcă acasă, dar nu ştie dacă asta se va întâmpla.

În nord-estul Siriei, în situaţia lui Nadir sunt mii de oameni din câteva zeci de ţări, inclusiv state puternice din Occident.

Kurzii au cerut ajutor Vestului pentru a-i judeca pe cei acuzaţi de apartenenţă la gruparea teroristă. Până acum nu au primit niciun semn pozitiv.

Aram Hanna, purtător de cuvânt, Forţele Democratice Siriene: "Cel mai bun lucru pentru a rezolva această problemă este să avem un tribunal internaţional aici, în zona noastră. Aşa, ei (luptătorii ISIS) ar putea avea parte de o judecată adevărată. Avem dovezi care le demonstrează crimele."

Dr. Abdulkerim Omar, responsabil Relaţii Externe, Autoritatea Autonomă din Nord-Estul Siriei: " Situaţia din închisori este dificilă şi foarte periculoasă pentru că nu avem locuri de detenţie serioase, sunt improvizate. Avem mult mai mulţi deţinuţi decât locuri. În afară de sirieni şi irakieni, avem cam 2.000 de terorişti din mai bine de 50 de ţări. Toţi ar trebui judecaţi aici pentru că aici au săvârşit crimele."

Potrivit datelor Forţelor Democratice Siriene, în închisorile lor din nord-estul Siriei sunt peste 10.000 de oameni acuzaţi că au luptat pentru Stat Islamic. Cei mai mulţi sunt sirieni şi irakieni. Iar o cincime sunt străini din câteva zeci de ţări, inclusiv din Europa de Vest.

