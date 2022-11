EXCLUSIV Oamenii încearcă să-și refacă viața în orașul Liman din Donețk, eliberat de sub ocupația rusă. "De medicamente şi de mâncare avem nevoie în primul rând, e frig acum şi mulţi oameni sunt bolnavi"

Frigul și umezeala s-au instalat în estul Ucrainei, iar viața civililor din devine tot mai grea. Forțele ucrainene au recuperat orășelul Liman din regiunea Donețk, aşa că o parte dintre localnici încep să revină treptat, deşi încă se confruntă cu lipsuri. În plus, îi chinuie amintirea ocupației. Va fi nevoie de mult timp și de eforturi uriașe pentru a repara clădirile spulberate, infrastructura distrusă și toate celelalte semne ale trecerii rușilor. Trimișii speciali ai TVR Alex Costache, Bogdan Militaru şi Doru Oancă au adunat mărturii. Atenţie, sunt detalii cu puternic impact emoţional!

Orășelul Liman, din estul regiunii Donețk, a fost ocupat din luna mai până în septembrie. Au fost lupte intense, iar urmele distrugerii se văd peste tot. Apă se găsește doar la cișmele, iar gazul lipsește complet. Cu toate acestea, localnicii se bucură că au măcar electricitate şi luptă să supravieţuiască de la o zi la alta.

Irina: "Nu am avut de muncă, am trăit din ajutoare umanitare de la ruşi şi am stat numai prin adăposturi."

Ar fi putut să plece din oraş, dar spune că nu-și putea abandona mama imobilizată la pat. Au rămas în bloc cele două femei și alți doi vecini.

Irina: "De medicamente şi de mâncare avem nevoie în primul rând, e frig acum şi mulţi oameni sunt bolnavi. Avem un singur magazin deschis."

Ocupația rușilor a fost o experiență dură pentru civilii din Liman. Mulți dintre ei şi-au pierdut viața sub ochii rudelor.

Serghei: "O femeie a fost omorâtă aici lângă bloc şi o alta a fost rănită în explozii."

Dintre cei 32 000 de locuitori, au mai rămas în oraș doar 7000. După retragerea rușilor, au început să revină. Unii s-au întors să-și apere bunurile, chiar în timpul ocupației.

Eduard: "Am fugit pe 9 mai, când pădurea a luat foc. Se degaja fum şi soţia mea are probleme cu plămânii. Era o situaţie periculoasă, am decis să-mi pun familia la adăpost şi să mă întorc."

Viața merge mai departe în Liman, chiar dacă în cele mai dificile condiții. Ajutoarele vin acum de la voluntarii Ucrainei.

Deşi încearcă să revină la normalitate, urmele războiului sunt la fiecare pas să le reamintească de coşmarul semănat de armata rusă.

Recucerirea Limanului a fost considerată una dintre cele mai grave eșecuri ale armatei ruse după debutul contraofensivei ucrainene. Orășelul era centru logistic şi de transport pentru operaţiunile militare ruse în nordul regiunii Doneţk.

