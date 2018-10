Uniforme noi și decolorate EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Firma "Adina SRL" are sediul central în Galați. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, compania are 123 de salariați. Anul trecut, a avut un profit de peste jumătate de milion de lei și o cifră de afaceri de peste 23 de milioane de lei. Compania are un contract pe doi ani cu Armata pentru uniforme de luptă. Primul lot de peste 30.000 de uniforme a avut însă probleme serioase recunoscute de Armată. Într-un comunicat de presă, MApN admite că în perioada martie-august a primit de la militari foarte multe plângeri legate de calitatea uniformei: se decolorează, intră la apă și se scămoșează. Reprezentanții producătorului nu au dorit însă să comenteze pe această temă: "Cu relaţiile contractuale pe care le avem nu puteam să ne formăm niciun punct de vedere în modul acesta".

Pentru 81.000 de uniforme, Adina SRL primește de la MApN peste 13.000.000 de lei. Compania mai are de livrat Armatei peste 50.000 de uniforme. Reprezentanții MApN susțin, însă, că pentru acestea s-a găsit un material mai bun care să nu mai pună probleme. Nu este prima dată, însă, când uniformele militarilor români sunt sub standarde. Un fost șef al Armatei susține că o cauză o reprezintă și sistemul de achiziții care merge foarte mult pe cel mai mic preț, și nu pe un raport preț/calitate.

Gen. (r.) Ștefan Dănilă, fost șef al Statului Major al Apărării: "Presupune o cercetare mai amănunţită, să vedem care este cauza şi să se înlăture o dată pentru totdeauna cauza unor contracte care ne produc prejudicii, la urma urmei, destul de mari, nu doar de imagine. Da, e un moment jenant. Trebuie să recunoaştem."

Armata va începe curând licitația pentru un nou acord cadru pentru uniforme de luptă. De asemenea, la sfârșitul lunii, MApN va prezenta și noua uniformă de stradă. Va fi la fel ca acum cu doi ani, când le-a prezentat cu mare fast pe cele de luptă.

