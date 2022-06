Ministrul de Externe din Serbia, Nikola Selakovic: Țara mea a fost 8 ani sub sancţiuni şi le-am supravieţuit. Un sârb obişnuit vede în Rusia ţara care ne-a sprijinit în Consiliul de Securitate când am fost atacaţi

- Principalul scop al vizitei mele a fost să relansez relaţiile noastre, să vedem cum putem coopera mai mult, să căutam "fructele" relaţiilor noastre istorice bune şi să găsim o cale să le facem şi mai bine în viitor. Nu e bine când te uiţi şi vezi că sunt primul ministru de Externe al Serbiei care vine într-o vizită oficială în România, în ultimii 9 ani.

- Căutaţi ajutor în România pentru integrarea în UE?

- Sprijinul care e oferit Serbiei de România în drumul nostru spre UE este ceva ce apreciem foarte mult şi este important pentru noi din multe motive. În primul rând, România a fost şi ea socialistă, aşa cum a fost şi Serbia. În al doilea rând, suntem două ţări creştin ortodoxe. Pentru majoritatea sârbilor este important să ştie că naţiunile ortodoxe îşi găsesc şi ele un loc în UE.

- Serbia vrea să intre în UE. Vă străduiţi de aproape 10 ani, aveti statutul de candidat. În acelaşi timp, nu vreţi să recunoaşteti agresiunea rusă în Ucraina. Cum pot merge împreună aceste două politici?

- Trebuie să vă corectez. Serbia a fost de acord cu toate deciziile ONU care au condamnat acţiunile Rusiei în Ucraina. Serbia şi-a definit cu precizie poziţia legată de acest război. Prima parte e că Serbia respectă integritatea teritorială şi suveranitatea Ucrainei, aşa cum e ea recunoscută ca membru al Naţiunilor Unite. În al doilea rând, Serbia are legături foarte puternice, istorice cu Rusia. În al treilea rând, să fiu foarte sincer cu dvs., noi depindem 100% de gazul din Federaţia Rusă.

- Cât?

- 100%! E singura sursă de unde noi ne luam gazul. Tot ce vedeţi acum legat de acest conflict trebuie văzut din punctul de vedere al sârbilor care au trăit evenimentele din 1999, agresiunea NATO din Serbia, care nu a fost agresiunea unui stat, ci a 20 de state, fără nicio permisiune a Consiliului de Securitate al ONU, în contradicţie cu Carta ONU.

- Şi cum rămâne cu sancţiunile impuse de UE, un club în care şi dvs. vreţi să intraţi?

- Nu considerăm sancţiunile nişte unelte eficiente în rezolvarea unor astfel de probleme. Ştiţi de ce?

- Este din cauza gazului?

- Nu, este pentru că ţara mea a fost 8 ani sub sancţiuni şi le-am supravieţuit. Noi ştim foarte bine pe cine afectează ele cel mai mult... pe cetăţenii obişnuiţi. Aşa cum am mai spus, noi nu considerăm că sancţiunile ar fi o unealtă, o abordare bună, dar noi ne rugăm, vrem să vedem pacea, cât mai curând posibil. Trebuie să ştiţi că un sârb obişnuit vede în Rusia ţara care ne-a sprijinit în Consiliul de Securitate al ONU când am fost atacaţi.

