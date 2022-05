Mesaj comun de la Eurovision EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Suntem The Winners! Hello, everybody, România, Moldova, toată lumea, diaspora! Suntem împreună, deja muzica și unirea...Aici, la concursul cel mai mare, Eurovision 2022, Torino!"

"Iată-ne, împreună! Ne-am propus săptămâna trecută, când am vorbit, haide, să intrăm împreună în finală, și România, și Moldova. Și iată că primul pas l-am făcut, acum următorul pas este să fim cât mai sus în finală."

România este reprezentată în finala Eurivision de WRS, cu piesa "Llamame", în timp ce Republica Moldova de Zdob și Zdub și frații Advahov, cu piesa "Trenulețul".

Ordinea de intrare în finala Eurovision:

1.Cehia: We Are Domi – Lights Off

2.România: WRS – Llámame

3.Portugalia: MARO – Saudade, Saudade

4.Finlanda: The Rasmus – Jezebel

5.Elveția: Marius Bear – Boys Do Cry

6.Franța: Alvan & Ahez – Fulenn

7.Norvegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

8.Armenia: Rosa Linn – Snap

9.Italia: Mahmood & Blanco – Brividi

10. Spania: Chanel – SloMo

11. Regatul Țărilor de Jos: S10 – De Diepte

12. Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania

13. Germania: Malik Harris – Rockstars

14. Lituania: Monika Liu – Sentimentai

15. Azerbaidjan: Nadir Rustamli – Fade To Black

16. Belgia: Jérémie Makiese – Miss You

17. Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

18. Islanda: Systur – Með Hækkandi Sól

19. Republica Moldova: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

20. Suedia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

21. Australia: Sheldon Riley – Not The Same

22. Marea Britanie: Sam Ryder – SPACE MAN

23. Polonia: Ochman – River

24. Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

25. Estonia: Stefan – Hope

Punctajele cumulate - acordate de juriu și de telespectatorii din țară -, vor fi dezvăluite în ordine alfabetică de reprezentanţii celor 40 de ţări înscrise la actuala ediţie a Eurovision.

