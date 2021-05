Îngrijorați pentru cei de acasă, din Israel EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Yoseph a venit în Buzău în urmă cu o lună, atunci când în țara lui era liniște.

De câteva zile, stă cu ochii în telefon și urmărește știrile despre atacurile din ce în ce mai dese din Israel.

Într-un orășel micuț, la 30 de km de Tel Aviv, a rămas şi familia sa: soţia şi cei doi băieţi ai lor. Tohal are 6 ani și Eli, 5.

Yoseph: Plâng un pic, spun că le e frică de bombe, nu înțeleg de ce oamenii fug pe străzi, de ce se luptă. Eu încerc să le explic puțin din ce se întâmplă, dar nu prea mult, sunt încă mici, nu trebuie sa vadă întregul tablou.

Departe de ei, Yoseph privește fotografiile cu fiii săi și se roagă sa fie ocrotiți. Ii suna atunci când știe că sunt la bunici şi încearcă să îi liniştească.

Până acum ei nu au mai trăit în stare de război. Iar blocul în care locuiesc este la 10 minute de un adăpost.

Yoseph: Acum, Hamas și Hezbollah au mai multă experienţă, au tunele sub pământ, rachete la fel, este un pic dificil acum pentru că își pun rachetele în faţa civililor, sub şcoli. Dar am încredere în armata israeliană, suntem puternici. Nu vrem să omorâm, nu vrem să luptăm, vrem pace. Dar când ne atacă trebuie să ne apărăm poporul.

Yoseph a luptat şi el în timpul celei de-a doua intifade.

Acum îşi sună copiii înainte de culcare, atunci când pot începe tirurile, şi le spune poveşti ca să îi liniştească. Şi îi sfătuieşte să fie curajoşi.

În Buzău, Yoseph îşi petrece zilele alături de un prieten şi se încurajează reciproc. Deşi situaţia pare pe zi ce trece mai dificilă.

Lionel este stabilit de mulţi ani în Buzău. Dar în Israel are prieteni şi rude cu care ia legătura zilnic.

Lionel: Stiu ce se întâmplă când încep sirenele să urle, știu cum e când oamenii aud sirenele și stau ascunși în buncăre, și știu ce fac prietenii mei și familia mea acolo. Faptul că sunt căliți și știu ce-i așteaptă, tot te temi ca pică o bombă.

Yoseph și Lionel speră că în Israel va fi din nou pace cât mai curând.

