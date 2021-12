EXCLUSIV Maia Sandu: Toate partidele politice de la București au reconfirmat că există consens pentru susținerea Republicii Moldova

Declarații Maia Sandu:

- Despre vizita efectuată la București - a patra întâlnire în ultimul an și ireversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova: Au reconfirmat toate partidele politice din România că există consens despre susținerea pentru Republica Moldova, pentru sprijinul de care ne vom bucura în continuare.

- Ce i-a lipsit Republicii Moldova să ajungă la nivelul României: Am eșuat să construim instituții puternice, să le oferim oamenilor șanse economice aici acasă și foarte multi au plecat. Mai este problema corupției. România s-a mișcat altfel și o mare contribuție a avut-o și faptul că a devenit parte a UE.

- Suntem într-un cerc vicios și acest cerc vicios trebuie spart.

- Intenția actualei guvernări este una bună, oamenii care sunt la guvernare vor să îmbunătățească situația cetățenilor Republicii Moldova. Nu se pot schimba lucrurile peste noapte, experiența cetățenilor cu statul a fost una foarte proastă.

- Lipsește încrederea în general în societate între oameni. Vin valuri de ură, de critici, asta este problema majoră.

- Noi putem construi dacă o să scăpăm de acele sechele ale trecutului. Am fost jefuiți, am fost alungați din țara noastră, dar trebuie să scăpăm de aceste sechele.

- Trebuie să facem curățenie în sistemul judecătoresc și în sistemul procurorilor.

- O să avem evaluare externă a judecătorilor și procurorilor și peste o perioadă vom avea un sistem mai curat.

- Cei vizați de anchete sunt oameni cu probleme de integritate.

- Am avut ocazia să văd cum funcționează instituțiilor statului și știu cum erau lucrurile.

- Ce am găsit acum este mult inferior situației din 2014-2015.

- Regimul lui Plahotniuc a adus cele mai mari daune. A paralizat sistemul instituțiilor.

- Suntem într-o situație mai proastă decât acum 10 ani, dacă vorbim de calitatea serviciilor publice.

- Trebuie să avem un sistem prin care îi motivăm pe cei buni, în care să nu conteze doar experiența, ci și disponibilitatea oamenilor de a învăța.

- Evaluarea externă a judecătorilor: Cred că mare parte dintre cei care pleacă își fac griji pentru procesul de evaluare externă.

- Despre Foaia de parcurs semnată la București și despre suportul României în reformarea justiției: Sunt multe lucruri care pot fi făcute, cum ar fi pregătirea viitorilor magistrați. Se discută posibilitatea ca tinerii cu studii juridice să meargă la studii în România.

- O altă discuție este despre formarea unor comitete mixte între organele de drept din Republica Moldova și cele din România, în cazul unor dosare de corupție.

- Securitatea energetică: Se lucrează la o strategie. Discutăm cu specialiști din alte țări, vrem să avem o abordare modernă, e important să nu depindem doar de o sursă, ci să avem multiple surse de energie.

- Noi suntem cei mai săraci, dar prețurile sunt la fel pentru toți.

- Vor fi investiții costisitoare, analizăm toate opțiunile după care va trebui să luăm decizii.

- Scenariul optimist este ca în 6-7 ani să ne putem asigura independența.

- Dacă dependența energetică de Federația Rusă reprezintă un pericol pentru parcursul european: Noi putem să cumpărăm gaze din altă parte, problema cea mare este prețul.

- Am ajuns la finalul, acestui contract în cea mai nefastă perioadă.

- Pe curent electric, autoritățile de la Chișinău au preferat să rămânem dependenți de regimul de la Tiraspol. Cei de la Tiraspol pot provoca probleme de ordin tehnic. Doar în 2023 sau 2024, când se va realiza interconectarea cu România, noi nu vom mai putea fi șantajați.

- Premierul Natalia Gavriliță la Bruxelles. Care sunt interesele comune cu Georgia și Ucraina: În Parteneriatul Estic sunt mai multe țări și nu peste tot lucrurile strălucesc. Există o încercare din partea celor trei țări de a formula anumite probleme în comun nu și de a obține sprijin, în pofida diferențelor cu restul țărilor. Sunt anumite lucruri care se negociază sau se promovează în acest trio.

- Această formulă nu ne împiedică să mergem și pe parte individuală, dacă reușim să obținem mai mult sprijin. În Parteneriatul Estic există acest principiu, "More for More".

- Ce ar trebui inclus in declarația finală a Parteneriatului Estic: E prea devreme să spunem ce putem pune în acest text. Există instituții ale UE care ne susțin , ex țări membre care sunt deschise. Noi comunicăm strâns cu toate țările, și cu cele care sunt deschise extinderii UE si cu cele care nu sunt deschise. Dar noi trebuie să ne facem temele acasă.

- Securitatea cibernetică: Acum începem să lucrăm pe reforma sistemului de securitate pe toate elementele, inclusiv pe securitate cibernetică și alte elemente care au fost total ignorate.

- Ar trebui să existe o lege. Pe partea de vaccinare există răspândirea de știri false și vedem oameni care își pierd viața și nu se întâmplă nimic.

- Despre Avocatul Poporului, Natalia Moloșag, care a demisionat din funcție: Nu am avut ocazia să o cunosc pe doamna Moloșag, chiar dacă m-a reprezentat într-un caz. În unele situații avocații erau angajați de echipa de campanie. Din ce am văzut eu, răspunsurile doamnei Moloșag nu au fost convingătoare. Nu pot să spun clar dacă a avut dreptate sau nu. Dar răspunsurile la suspiciuni nu au fost convingătoare.

Președinta Republicii Moldova a fost invitata unei Ediții Speciale pe TVR Moldova și TVR1. Teme precum securitatea energetică a Republicii Moldova, cooperarea cu România și Uniunea Europeană, reforma justiției și combaterea corupției au făcut agenda emisiunii moderate de jurnalistul Vasile Munteanu.

Maia Sandu a transmis miercuri un mesaj de Ziua Națională a României.

"De Ziua Națională a României, mulțumim pentru prietenie și pentru toate lucrurile bune pe care le-am făcut și le vom face împreună! Ne leagă trecutul istoric, ne leagă cultura comună și limba română, iar în față avem un viitor care poate să ne apropie și mai mult. O vom face prin oamenii care și-au găsit rostul pe o parte ori alta a Prutului, prin investiții reciproce, prin drumuri și poduri" - a scris președinta Republicii Moldova de 1 Decembrie.

Maia Sandu a făcut recent o vizită oficială la București și s-a întâlnit cu președintele Klaus Iohannis și cu membri ai guvernului român.

