EXCLUSIV Lupta pentru un pat la ATI. Asistent medical: "Încercăm să îi liniștim, să ne scriem numele, să putem să comunicăm cu ei"

"Când am venit aici am stat vreo 3 zile la aparate. Am crezut că… E greu, foarte greu. N-am mâncat două săptămâni aproape nimic, numai pe perfuzii."

E mărturia unui pacient de 52 de ani, internat în unitatea suport covid din Târgu Mureș din 19 octombrie. E multă suferință în liniștea saloanelor, tulburată doar de sunetul aparatelor la care sunt conectați pacienții.

Simona Boantă, jurnalist TVR Târgu Mureș: În această unitate de suport covid toate cele 30 de paturi de terapie intensivă sunt ocuptate de pacienți aflați în stare critică. Cei mai mulți sunt nevaccinați. Extrem de mulți așteaptă în Unitatea de Primiri Urgențe, precum și alte secții covid, să ajungă aici și să primească tratament corespunzător.

Până în vara lui 2020, aici funcționa sala polivalentă. A devenit apoi spital de tip modular destinat pacienților cu forme ușoare sau medii. Doar că numărul mare de cazuri grave a făcut ca aici să funcționeze doar paturi de terapie intensivă.

Ariana Paula Marta, asistent medical: "Pacienții noștri sunt cu afectare pulmonară severă, cu evoluție fulminantă, ei au nevoie de foarte mult suport atât medical cât și psihic și fiecare zi este o provocare aici."

Claudiu Puiac, medic primar ATI, coordonator Unitatea de Suport Medical COVID- 19 UMFST Tg.Mureș: "De când am deschis această unitate, mortalitatea este de 80%."

Mirela Cecilia Oiaga, asistent medical coordonator: "Oamenii în general nu pot să își imagineze ce impact emoțional poate să aibă pierderea unui pacient."

O echipă tânără - peste 150 de cadre medicale - îi monitorizează atent pe pacienți.

Alin Ichim, medic rezident ATI: "Suntem în curs de cumpărare a acestor device-uri, mp3 playere. Iar pacienții conștienți care cooperează și își doresc, pot avea parte și de muzică."

Mihai Claudiu Pui, asistent medical: "Încercăm să îi liniștim, să ne scriem numele, să facem chestii ca să ne cunoască, să putem să comunicăm cu ei."

Cea mai mare bucurie este atunci când pacienții se vindecă și se întorc la viața lor.

Mirela Cecilia Oiaga, asistent medical coordonator: "Avem mărturii scrise ale pacienților care au fost aici, avem și filmulete cu pacienți care sunt la serviciu și care ne-au mulțumit pentru asta."

De la înființare, în Unitatea de Suport Medical COVID-19 din Târgu Mureș au fost internați peste 600 de pacienți. Și aproape 130 dintre ei doar în ultima lună și jumătate.

