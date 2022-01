EXCLUSIV LUMEA AZI Creștere spectaculoasă pentru piața de carte din Spania, în pandemie. Cel mai citit poet, Mihai Gane: În Spania, literatura trece printr-un moment sănătos. Cititorii au răspuns peste așteptările noastre

Mihai Gane este cel mai citit poet din Spania. Cărțile sale au fost best-seller ani la rând, iar în 2021 creșterea spectaculoasă de pe piața de carte s-a resimțit și în vânzările de volume de poezie.

Pe 10 martie va lansa o nouă carte care se va numi "Ojos de Sol", o metaforă pentru margarete.



Mihai Gane, scriitor: "În Spania, literatura trece printr-un moment sănătos, primele impresii pe care le-am primit de la editorii mei sunt foarte pozitive, încă nu am văzut lichidările practice, dar am senzația că la târgurile de cărți la care am putut să asist anul trecut, în 2021, cititorii au răspuns în foarte mare număr, mai mult decât așteptările noastre."



Și scriitorii români traduși în limba spaniolă sunt foarte apreciați. Printre cei mai citiți se numără Tatiana Țibuleac, Mircea Cărtărescu, Ana Blandiana, Cioran sau Herta Muller.

Elisabeta Boțan, scriitoare și traducătoare Madrid: "Mie mi se cere în continuu să traduc poezie, fie pentru edituri, fie pentru revistele culturale, unele românești, altele de limbă spaniolă."

Ovidiu Cornilă, scriitor și profesor doctorand la Universitatea Complutense Madrid: "Spaniolii citesc, îi vezi mereu cu o carte sau cu un kindle atunci când călătoresc sau când se plimbă prin parcuri. Ce este important și am observat acest lucru la recentul târg de carte din Madrid, din luna octombrie, există o întreagă industrie a cărții la dispoziția cititorilor, o ierarhie a celor mai importante edituri din Spania, care pun la dispoziția iubitorilor de carte o gamă extrem de variată de cărți, fapt care, după părerea mea, înseamnă o stimulare, o motivare a cititorului."

Anul trecut, scriitoarea Ioana Gruia, profesor la Universitatea din Granada, a câștigat Premiul internațional pentru poezie "Hermanos Argensola 2021" pentru volumul "La luz que enciende el cuerpo" și a fost remarcată de jurnaliștii publicațiilor El Pais și El Cultural.

