EXCLUSIV Jurnaliști TVR în Ucraina | Medic ucrainean aflat pe linia frontului: Nu există cea mai grea zi. Toate sunt la fel de grele. Sunt multe victime şi oamenii mor în braţele mele

Satul Limani este la 30 de kilometri de Mykolaiv și la doar 4 kilometri de linia frontului din sud. Era noapte când forțele ruse au atacat clădirea administrației locale din satul Limani. Nu au existat victime. Dar, de atunci, se tot repetă tirurile de artilerie și bombardamentele. Militarii ucraineni recuceresc sat după sat, iar rușii se răzbună pe civili, lansând asupra localităților rachete Kalibr și Smerch care folosesc muniție cu dispersie, interzisă de convenții internaționale la care Rusia nu este parte.

Să trăiești în satele de pe linia frontului este nu doar un act de curaj, ci și o imensă provocare. O lecţie de supravieţuire în condiții ostile. Bombardamentele afectează rețelele de electricitate și de apă, iar administrația face tot posibilul să le repare. Dar vin alte atacuri, iar oamenii rămân, din nou, fără utilități de bază.

Înaintea invaziei ruse, în satul Limani locuiau 4000 de oameni. Au rămas 700. Iar în satul vecin, Luparevo, din 1500 de persoane, mai sunt 130 care supravieţuiesc printre bombardamente. Ceilalți s-au refugiat în alte zone, mai puţin periculoase.

Ucrainenii sunt convinși că vor cîștiga acest război, iar populația spune că are încredere totală în forțele militare. În satul Limani i-am găsit la datorie pe medicii militari ucraineni care salvează vieți în fiecare zi.

Reporter: "Care a fost cel mai greu moment pe linia frontului, cea mai grea zi?"

Serghei, militar, medic ATI: "Nu există cea mai grea zi. Toate sunt la fel de grele. Dar cele copleşitoare sunt când armata noastră e în ofensivă. Sunt multe victime şi oamenii mor în braţele mele."

Oleksandr are 33 de ani și este medic combatant. A fost în fiecare an pe frontul din Donbas. Acum, salvează vieți pe frontul din sudul țării.

"Toţi aceşti ani, din 2014 până în prezent, au fost o bună pregătire pentru acum. Atunci erau 1-2 morţi pe zi, acum sunt în fiecare zi mai multe pierderi", spune Oleksandr.

Reporter: Aţi avut prieteni care au murit?

Oleksandr: "Da. Am pierdut prieteni alături de care am studiat, am lucrat împreună şi instructori care ne-au învăţat."

La două ore și jumătate după ce echipa TVR a plecat din satul Limani, soldații ruși au atacat din nou: au tras cu mortiere într-un loc unde jurnaliştii tocmai filmaseră. Înseamnă că ruşii erau aproape, mai ales că proiectilele de aruncător nu au bătaie lungă. Dar fac ravagii, lovesc aproape pe verticală și pot pătrunde inclusiv în tranșee.

