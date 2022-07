Jurnaliști TVR în Ucraina | "Noi am rămas fără nimic, înțelegeți?". Mărturii din Sergheevka, stațiunea unde 21 de oameni au murit după ce rușii au bombardat un bloc, un centru de recuperare pentru copii și o bază sportivă

Sergheevka a fost ținta unor atacuri teribile ale forțelor ruse. Trei rachete au lovit în plin, pe 1 iulie, după miezul nopții, un bloc de 9 etaje, un centru de recuperare pentru copii și o bază sportivă. Şi casele din jur au fost ruinate.

A fost un masacru: 21 de oameni și-au pierdut viața, inclusiv copii, iar 39 au fost răniți.

Larisa, în vârstă de 60 de ani, a supraviețuit. M-a strâns puternic de mână când am intrat în salonul de spital. Este învățătoare şi a educat multe generații de copii. Acum își strigă durerea: nu mai are nimic și nu știe unde va merge după ce va ieși din spital.

Speranța e la oamenii care vor să facă bine.

Larisa: "Important este să ne dea unde să trăim, o locuință provizorie, vă rugăm. Ca să putem trăi. (...) Noi am rămas fără nimic, înțelegeți?".

Fratele Larisei locuiește în Rusia. Acum, ea i-a trimis o fotografie și un mesaj cu nenorocirea pe care o provoacă forțele ruse cetățenilor ucraineni.

"Eu am un frate la Moscova, şi el îmi tot scria: 'Nu te teme, noi desfăşurăm operaţiuni speciale, îi ucidem doar pe militari, pe civili nu'. (...) Eu ieri m-am fotografiat şi i-am scris ce fac ei în realitate".

După teribilele bombardamente din Sergheevka, toate cadrele medicale din zonele apropiate au venit de acasă și au luptat pentru a salva cât mai multe vieți.

Au acordat primul ajutor la fața locului, printre ruine și pe pământul însângerat. O parte din intervențiile chirurgicale tot acolo le-au făcut. Mulţi dintre răniţi nu ar fi supraviețuit până la spital.

Răniții au ajuns în mai multe spitale din regiunea Odesa. Copii, tineri, vârstnici. Oameni nevinovați care trec prin suferințe inimaginabile în acest război declanșat de Rusia. Supraviețuitorii acestor teribile atacuri vor purta traumele mulți ani de acum înainte sau poate întreaga viață.

Victoria, locuitoare din Sergheevka: "Dormeam și o rachetă a lovit bazinul care se afla la 5 metri de noi. Dintr-odată au zburat ușile, am început să fugim din camere, era fum mult, nu vedeam nimic. Am fugit afară, țineam de mână o fetiță, un al doilea val de fum m-a lovit în ochi, iar suflul ne-a aruncat de pereți. (...) Am ridicat băiețelul, am ieșit, am scos fetița și băiețelul. Apoi a ieșit Diana, am sunat la ambulanță. Eu am alergat după haine ca să încălzesc oamenii".

Diana, locuitoare din Sergheevka: "A mai fost o explozie, iar suflul ne-a aruncat pe toți. La început, datorită șocului, nu am simțit, dar apoi, cât așteptam să vină ambulanța, a fost un adevărat coșmar. (...) Nu mai aud bine cu o ureche și mă doare tot corpul".

Katia, locuitoare din Sergheevka: "Eram la balcon și mă uitam spre mare. Am văzut pe cer două puncte roșii care au dispărut repede. S-a auzit deodată o explozie. Mi-am luat copiii și am fugit. Pe scări erau două fetițe ale vecinilor. (...) Mi-am spus că, dacă nu le salvez, nimeni nu o va face. În jur, fetițele au văzut sânge, erau în șoc când alergam spre adăpostul antiaerian. (...) Îmi doresc să trăim în liniște, așa cum am trăit înainte".

Se fac investigații judiciare și se strâng probe pentru ca masacrul de la Sergheevka să fie încadrat în categoria crimelor de război.

ŞTIRILE ZILEI