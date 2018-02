Provocări strategice EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Ministrul român al Apărării s-a întîlnit cu secretarul american al Apărării, James Mattis, la Bruxelles și la Munchen, la Conferința internațională de securitate. Lumea este atentă la modul în care derulăm programele de înzestrare, a declarat Mihai Fifor, pentru TVR.

Partenerii noștri au remarcat faptul că România a îndeplinit cele 3 condiționalități pe care le are în NATO: alocă 2 % din PIB pentru Apărare, pentru al doilea an, este prezentă în teatrele de operații cu 700 de militari și își atinge țintele de capabilități la care s-a angajat. Recent, Guvernul a aprobat proiectul privind achiziția sistemelor americane de rachete HIMARS.

Ministrul Apărării, Mihai Fifor: "Principala problemă pe care am abordat-o cu secretarul american al apărării James Mattis a fost legată de ideea aceasta prin care am solicitat ca pe agenda summitului NATO să se găsească un punct distinct referitor la situaţia de la Marea Neagră. O a doua temă importantă a fost faptul că am solicitat sprijin din partea SUA pentru un proiect pe care România doreşte să-l deruleze. România s-a oferit să găzduiască unul dintre cele 3 comandamente pe care NATO urmează să le înfiinţeze. România poate fi un jucător extrem de important în momentul în care vom avea pe teritoriul ţării un comandament terestru. (n.r., întrebare: Înţeleg că l-aţi invitat şi în România?) I-am adresat invitaţia secretarului Mattis să viziteze România. M-a asigurat că în acest an cu siguranţă vom avea o vizită din partea domniei sale".

