Lumea Azi: Interviu cu Gerard Mourou EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Gérard Mourou, inițiatorul proiectului de la Măgurele, a obținut Premiul Nobel pentru fizică, alături de Arthur Ashkin din Statele Unite și Donna Strickland din Canada.

Premiul răsplătește practic o muncă de o viață în lumea atât de complicată a fizicii.

Laureatul premiului Nobel pentru fizică, Gerard Mourou: E foarte dificil să te pregăteşti pentru un Nobel, e foarte multă animaţie, un număr foarte mare de telefoane, de e-mail-uri, etc, toate felicitările pe care le putem primi şi cum este foarte greu să răspund, pentru că sunt foarte multe şi sunt în întârziere din acest punct de vedere, dar sunt foarte mulţumit, este bulversant.

Profesorul Mourou a stat aproape 30 de ani în Statele Unite și a predat la universități de prestigiu cum este cea din Michigan sau cea de la San Diego. S-a întors apoi în Franța și s-a dedicat proiectului ELI ( Extreme Light Infrastructure ) care este strâns legat de proiectul Laserului de la Măgurele.

Laureatul premiului Nobel pentru fizică, Gerard Mourou: Am obţinut premiul Nobel pentru lucrările mele despre "lumina extremă", adică lumina foarte intensă şi e ceea ce am făcut în România. Când am revenit din SUA în Franţa am propus Europei să construim o instalaţie ELI şi era exact despre această temă. Şi cred că datorez o parte din premiul Nobel, României.

Toată viața Gérard Mourou a studiat laserele cu ajutorul cărora se pot dezvolta aplicații în medicină, arheologie, fizică atomică sau nucleară.

ŞTIRILE ZILEI