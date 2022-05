EXCLUSIV După 25 de ani de zbor, comandorul Daniel „Motanu” Moise s-a retras din activitate

Pilot de vânătoare şi instructor de Mig 21 Lancer, „Motanu”, aşa cum i se spune, a decolat dintre ciulinii Bărăganului, de unde a început totul, acum un sfert de veac.

“Celula de alarmă este a doua casă pentru noi, ca piloţi de vânătoare. Pot să spun cu mândrie că am executat serviciul de luptă poliţie aeriană sub comanda NATO încă din prima zi, 1.04.2004, aici la Borcea. Şi ultima alarmă am executat-o pe 14.04.2022, când a venit ordinul de suspendare a MIG-ului „ îşi aminteşte cdor. Daniel „Motanu” Moise.

Întreaga poveste, într-un reportaj în exclusivitate la TVR.

