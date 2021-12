EXCLUSIV Diana Șoșoacă: Am solicitat poliției să o dea afară pe jurnalista italiană și să-i oprească camera, pentru că nu-i permit să ia imagini cu biroul meu. Poliția a refuzat

Diana Șoșoacă a explicat că jurnaliștii italieni i-au trimis trei întrebări la care senatoarea urma să răspundă în cadrul interviului: "De ce sunteți împotriva obligativității vaccinării împotriva COVID?", "De ce vi se pare important să fiți vocală pe acest subiect în social media?", "Cum v-ați hotărât luni să purtați botniță în parlament?"

Șoșoacă a afirmat că interviul i-a fost solicitat în calitate de senator și a precizat că jurnaliștii italieni nu au respectat cele trei întrebări.

La interviu au venit "jurnalista Lucia Goracci și încă doi", a declarat senatoarea, care spune că a fost uimită de faptul că, deși erau italieni, cei jurnaliștii vorbeau în engleză. "Cameramanul este sârb, iar celălalt este turc", i s-a răspuns.

Diana Șoșoacă susține că cei trei jurnaliști au început să umble prin cabinetul s[u de avocat, unde avea loc interviul, și să filmeze fără acordul său.

Conform înțelegerii, interviul urma să fie în limba română, iar traducerea să fie asigurată de jurnalista Delia Marinescu. Neînțelegerile ar fi apărut în momentul în care senatoarea le-ar fi spus jurnaliștilor că știe și engleza și italiană și, în momentul în care traducerea nu va fi în regulă, va opri interviul.

Conform senatoarei, în acel moment jurnaliștii au vrut să plece, iar Diana Șoșoacă le-a cerut să se legitimeze. Jurnaliștii italieni au refuzat să se legitimeze, iar Diana Șoșoacă a sunat la poliție.

"Am sunat la 112 și din momentul ăla este înregistrat absolut tot ceea ce se întâmplă în cabinetul meu. Doamna a ieșit urlând că e sechestrată - păi, din moment ce te-am lăsat să ieși, unde ești sechestrată? Ceilalți doi s-au așezat. Poliția a venit foarte repede, au intrat doi polițiști în casă, le-am arătat ce s-a întâmplat, au vorbit cu cei doi un pic, și, în acest timp, vine o altă echipă de polițiști, care-mi deschid ușa, îi creează culoar acestei jurnaliste care intră fără acordul meu în casă, filmând, deși am interzis să filmeze. Am solicitat ajutorul poliției să o oprească, să o dea afară și să-i oprească camera, pentru că nu-i permit să ia imagini cu biroul meu. Poliția nu a vrut, a refuzat. Ea a venit în mine, m-a lovit. [...] Soțul meu a zis: Dacă nu vreți voi să o dați afară, o dau eu, că-i proprietatea mea. Nu vedeți că-mi atacă nevasta? Și a luat-o de mână. Poliția, când l-a văzut că a luat-o de mână s-o dea afară, trei polițiști s-au întors către soțul meu, l-au luat, l-au imobilizat, l-au dat cu capul de ușă, i-au pus un pumn în gât" - a declarat senatoarea în exclusivitate pentru TVR.

Delia Marinescu a fost audiată azi la Poliție. Jurnalista le-a povestit anchetatorilor ce s-a întâmplat vineri în biroul senatoarei, în timpul interviului acordat televiziunii italiene RAI.

În urma acestui scandal, soțul senatoarei Diana Șoșoacă a fost pus sub control judiciar sub acuzația de ultraj. Bărbatul e acuzat că a agresat un agent de poliție.

Jurnalista Lucia Goracci a depus și ea plângere, susținând că a fost sechestrată și agresată de senatoare și de soțul ei. Poliția Capitalei a anunțat că a sesizat Parchetul General, singura instituție care are competența de a cerceta un demnitar.

