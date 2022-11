EXCLUSIV Copiii războiului din Herson învață să trăiască în zgomotul obuzelor rusești. Glib, 13 ani: Au omorât ucraineni, au tras în şcoli, au separat familii, pe unii îi duceau în Crimeea, pe părinţi i-au bătut

Războiul din Ucraina i-a lăsat fără copilărie pe mulți micuți. În loc să fie la școală și să se pregătească pentru viitor, în Herson, orașul eliberat de sub ocupația rusă, copiii învață cum să trăiască în zgomotul obuzelor rusești. Mulți încă își amintesc teroarea declanșată de invadatori. Iar traumele sunt greu de descris în cuvinte.Trimișii speciali ai TVR în Ucraina, Alexandru Costache, Bogdan Militaru și Doru Oancă au stat de vorba cu câțiva dintre Copiii Războiului. Urmăriți un reportaj în exclusivitate și informații cu puternic emoţional.

În zgomotul exploziilor artileriei rusești, copilăria pare că își urmează cursul în orașul Herson. Un leagăn care scârțâie este puțina bucurie care mai luminează chipurile micuților de aici.

Ludmila, locuitoare din Herson: "Copiii vor să iasă, vor să se joace, din când în când venim aici la locul de joacă, deşi ne este frică. Poate vom pleca. Lumină, apă nu avem."

Teroarea declanșată de ruși a schimbat viața multor copii din Ucraina.

Mașa, locuitoare din Herson: "- Învăţam online, dar acum nu mai e nici curent, nici internet. Eu pierd acum toate materiile, voi avea mult de recuperat."

De când rușii au atacat Ucraina, cel puțin o mie de copii au murit ori au fost răniți, arată un raport Unicef. Neoficial, numărul este mai mare. Pentru cei rămași în viață după ororile rușilor, traumele sunt greu de descris în cuvinte.

La fel ca povestea Nadiei pe care echipa TVR a găsit-o în centrul Hersonului împreună cu bunicul ei.

"- Câţi ani ai, Nadia?

- Şase.

- Fiul meu are șapte, Denis. Mergi la şcoală?

- Dacă se va termina războiul..."

Nadia este orfană, după ce în timpul ocupației ruse și-a pierdut părinții. Tatăl, invalid, a murit de foame, după ce rușii nu au împărțit alimente așa cum promiseseră, iar mama ei a fost torturată.

Ivan, bunicul Nadiei, locuitor din Herson: "Pe mama ei au luat-o de două ori, acolo, în acel Gestapo rusesc, din pivniță. Militarii și poliția rusă au ridicat-o pe mama si pe un voluntar. Apoi i-au dus lângă o pădure, în direcţia oraşului Nikolaev, cu saci pe cap, i-au pus să îşi sape groapa. Pe Artiom (n.r voluntar) l-au împuşcat, pe mamă au bătut-o. Aşa a fost PACEA RUSEASCĂ."

Glib este puștiul de 13 ani, devenit celebru după ce un consilier al președintelui Ucrainei i-a postat portretul pe rețele sociale. Băiatul ne-a spus de ce e furios pe ruși: "Da, pentru că au omorât ucraineni, au tras în şcoli, au separat familii, pe unii îi duceau în Crimeea, pe părinţi i-au bătut. Când mă plimbau prin centru, prin oraş, am văzut un camion în care ruşii încărcau mese, mobilă şi altele, din casele oamenilor, din magazine."

Nouă camere de tortură au fost găsite după eliberarea regiunii Herson. Una dintre ele era chiar în oraş, într-o fostă şcoala de corecție.

Olena, locuitoare din Herson: "Am auzit foarte des vaiete, țipete, acolo nu am intrat. Așa am trăit noi, 9 luni, cu plânsete."

Acum, în Herson a mai rămas doar zgomotul obuzelor rusești care zboară fără oprire pe deasupra orașului din sudul Ucrainei.

Se aud explozii puternice pentru că orașul Herson este practic între linii. Într-o direcție sunt ucrainenii, dincolo, peste Nipru, sunt rușii.

În Herson, pericolul încă nu a trecut. Cine are rude în alt colț al țării părăsește orașul. Cei rămași speră doar că în curând războiul se va termina.

