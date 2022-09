EXCLUSIV Afganistan, un an sub talibani, prin ochii unei jurnaliste din Polonia care locuiește în Kabul. Jagoda Grondecka: "Cei care voiau să ne răpească și puneau bombe pe șosele sunt acum la guvernare"

Foarte puțini jurnaliști străini au transmis din Afganistan după ce talibanii au venit la putere. Și mai puțini sunt occidentalii care s-au stabilit permanent în capitala afgană și scriu despre viața sub talibani. O echipă a Știrilor TVR a stat de vorbă cu o jurnalistă poloneză care locuiește în Kabul de câțiva ani. Un reportaj exclusiv din Afganistan de Adelin Petrișor și Mihai Florea.

Ea este Jagoda Grondecka. Are 29 de ani, este poloneză și freelancer, face știri pentru diverse redacții din Europa. Vorbește farsi și stă în Kabul din septembrie 2020.

Spune că nu este ușor să lucrezi într-o țară controlată de talibani, însă vede întotdeauna partea plină a paharului.

Jagoda Grondecka, jurnalist: "În prezent, în mod ironic, pentru jurnaliștii occidentali - accentuez occidentali, pentru că pentru afgani e complet diferit - e paradoxal mai ușor să călătorească prin țară. Securitatea e mai bună pentru că cei care voiau să ne răpească și puneau bombe pe șosele sunt acum la guvernare."

Jurnalista poloneză spune că, din punctul ei de vedere, cel mai complicat e să fii femeie în țara condusă de talibani.

Mărturisește că de foarte multe ori simte că oficialii mai ales nu o iau deloc în serios.

"Uneori mă simt tratată ca și cum aș fi copil. Îmi amintesc că mergeam în Logar cu șoferul și interpretul. Eu stăteam pe bancheta din spate a mașinii și butonam la telefon, în momentul în care am ajuns la un punct de control. Talibanul i-a zis ceva translatorului, care s-a întors și mi-a cerut telefonul. Imediat am plecat. Am întrebat de ce a vrut talibanul telefonul dacă nu l-a verificat? Luptătorul îi ceruse interpretului meu doar să nu mai dea telefoane femeilor", spune Jagoda.

Luna trecută, a fost reținută de talibani pentru că a filmat în Kabul la un protest al femeilor.

Talibanii au tras în aer, au împrăștiat protestatarele și au reținut inclusiv jurnaliști. Trei occidentali au stat în arest în jur de 9 ore.

Jagoda Grondecka, jurnalist: "Înainte mai fuseseră cazuri de jurnaliști bătuți sau arestați pentru că au filmat la astfel de proteste, deci eram conștienți de risc. Nu am fost surprinși pentru că am fost arestați. Cred totuși că pentru occidentali riscul nu e așa de mare cum e pentru jurnaliștii afgani. Noi putem fi reținuți câteva ore, în cel mai rău caz zile sau săptămâni și, într-un final, să fim expulzați."

Nu întotdeauna talibanii îi eliberează imediat pe jurnaliștii occidentali.

La jumătatea lui august, Ivor Shearer, un regizor american de documentar, și interpretul său au fost arestați în Kabul pentru că încercau să ajungă la casa în care a fost ucis fostul lider Al Qaeda, Ayman Al-Zawahiri. La mai bine de o lună de la reținere, nu se știe dacă cei doi au fost acuzați oficial de ceva. Știm doar că sunt încă într-o închisoare a talibanilor.

Adelin Petrișor, jurnalist TVR: "Sunt foarte puțini jurnaliști occidentali acreditați în capitala afgană, sunt vreo 10 care stau permanent în Kabul. Ei spun că se simt ca și cum ar merge pe o gheață foarte subțire. În iulie, o jurnalistă din Australia a fost expulzată, iar mai mulți jurnaliști occidentali au fost reținuți mai multe ore pentru că fie au filmat la un protest al femeilor, fie au încercat să se apropie de locuința în care a fost ucis liderul Al Qaeda".

