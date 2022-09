Adelin Petrișor, față în față cu unul dintre cei mai influenți talibani, din Ministerul pentru Combaterea Viciilor. Akif Muhajer: Am luptat cu plăcere. Femeile au în Islam drepturi mai multe decât în orice altă religie

El este Akif Muhajer. La 34 de ani, luptătorul taliban este unul dintre cei mai influenți oameni din temutul Minister pentru Combaterea Viciilor și Propagarea Virtuților.

O revistă online americană l-a prezentat drept unul dintre talibanii care, în 2011, în provincia Wardak, au doborât un elicopter american Chinook și au ucis 38 de militari americani, inclusiv luptători Navy Seal.

Muhajer mi-a spus că e o știre falsă, nu a fost acolo, însă admite că a luptat de la vârsta de 16 ani și a participat la destule confruntări cu americanii și cei din NATO, inclusiv la lupte în care au fost doborâte elicoptere.

Akif Muhajer, purtător de cuvânt Ministerul pentru Combaterea Viciilor și Propagarea Virtuților: "M-ați întrebat cum a fost perioada în care am luptat. A fost grea, dar nu am simțit asta. Am luptat cu plăcere, pentru că a fost responsabilitatea mea ca tânăr. Trebuie să lupți pentru țara ta. Ne-a făcut plăcere să luptăm, am fost fericiți că puteam face asta."

Ministerul pentru Combaterea Viciilor trebuie să vegheze ca toți afganii să respecte normele religioase.

L-am întrebat pe reprezentantul talibanilor cum sunt tratate femeile. Muhajer mi-a spus că ele au foarte multe drepturi în Islam, mai multe decât în orice altă religie.

Akif Muhajer, purtător de cuvânt Ministerul pentru Combaterea Viciilor și Propagarea Virtuților: "Hijabul este ordinul lui Allah, nu este cererea noastră, noi doar implementăm regula pentru femei. Femeia musulmană știe ce nu trebuie să i se vadă. De asemenea, când ea pleacă la mai mult de 70 de km de casă, trebuie însoțită de un gardian legal: soț, frate sau tată. Este însă o măsură doar pentru securitatea ei, pentru protecția ei. Noi doar implementăm astfel de reguli."

Muhajer mi-a explicat că în Afganistan femeile pot lucra peste tot, în ministere, în poliție chiar. Și doar propaganda occidentală a răspândit informația că ar fi altfel.

Hossai Ahmadzai, prezentatoare de știri: "Anul acesta a venit cu multe provocări, mai ales pentru femei. Multe și-au pierdut locul de muncă, unele care au lucrat în presă, dar situația este la fel de grea și pentru femeile din alte instituții."

Francisco Equinza, Misiunea ONU în Afganistan: "Știm că fetele peste 12 ani din multe locuri nu pot merge la școală. Asta e o problemă pentru viitor, pentru viitorul țării. Ai nevoie ca fetele să meargă la gimnaziu, la universitate, pentru a putea avea femei doctor, asistente, profesoare. Ai nevoie de asta. E clar o problemă aici."

La jumătatea lunii trecute, câteva zeci de femei curajoase au ieșit în stradă la Kabul pentru a-și cere drepturile.

Talibanii au oprit demonstrația cu focuri de pistol mitralieră și au reținut timp de 9 ore 3 jurnaliști occidentali.

ŞTIRILE ZILEI