"Nu l-as fi concediat pe Darren Cahill dacă mi-ar fi propus să joc la US Open", mărturisește Simona Halep, într-un interviu exclusiv la TVR. "Nu mă feresc de jucătoarele mari ca să câștig un turneu", spune dubla campioană de Grand Slam, care nu regretă absența de la US Open, primul Mare Șlem din pandemia Covid-19.

Simona Halep nu participă la ediția din acest an a US Open din cauza pandemiei de coronavirus și a preferat să se pregătească pentru Roland Garros, turneu care va fi transmis în direct pe canalele Eurosport începând cu 21 septembrie.

"M-am uitat doar în prima zi la meciuri. Mă simt ciudat să nu fiu la US Open, dar cred că a fost o decizie bună. Mereu am luat deciziile potrivite pentru sănătatea mea și acum am făcut același lucru. [ ...] Nu am niciun regret că nu m-am dus", a declarat Simona Halep în interviul în exclusivitate.

"Sper să joc cât mai bine la Roland-Garros, care rămâne prioritate. Sper să nu fie atât de greu cum se presupune că e la US Open", a spus campioana din 2018 de la Paris despre prioritățile din perioada următoare.

Halep a mai dezvăluit că nu a discutat cu participantele de la US Open despre măsurile drastice luate în contextul pandemiei, dar acestea i se par normale: ”Nu am vorbit cu nimeni, le-am lăsat să se concentreze pentru turneu. Dar așa a fost și la Praga. Consider că sunt reguli potrivite pentru situația în care suntem. [...] Sunt restricții foarte mari, dar (la Praga, n.r), m-am simțit liberă pe teren. Pe teren nu mi-a fost teamă să joc și să mă desfășor. ”

