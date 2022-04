EXCLUSIV. Ministrul Apărării, Vasile Dîncu: În mai am putea să avem primii militari în grupul de luptă din România

Jurnalist: Până în iunie o să avem ”battle grupul” în România?

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu: Sper să îl avem măcar să fie toată organizarea făcută, chiar dacă nu vor fi veniți până în iunie chiar toate trupele, dar sper să avem componența lui mai repede. În mai am putea să avem primii militari și cu acest ”battle group”. Noi am avut inspecții din partea Ministerului francez al Apărări, am vorbit și eu cu cei care au venit din delegația franceză, au fost, vă spun, foarte încântați de condiții au fost în mai multe locuri la Sibiu, la Cincu.

Jurnalist: Baza de la Cincu are toate datele necesare pentru a fi baza unui ”battle group”?

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu: După părerea mea este locul ideal pentru un ”battle group” pentru că sunt în zonă toate chestiunile de infrastructura necesare să faci exerciții, trageri. Franța este națiunea cadru care va organiza acest battle group și cel mai probabil va avea și cea mai mare participare că de regula țara care este națiune cadru dă cam jumătate din ”battle group”, cam 500 de oameni, până la o mie se completează cu alte națiuni.

