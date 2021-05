Tezaur de monede grecești, găsit lângă Buftea EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Atunci când timpul le permite, cinci prieteni merg prin pădurile mai apropiate sau mai îndepărtate de Capitală pentru a-și încerca norocul în găsirea unor obiecte vechi cu detectoare de metale. Azi,într-o pădure de lângă localitatea ilfoveana Buftea, la un moment dat, unul dintre aparate a oferit un indiciu legat de prezența unui obicet metalic în pământ. Era, însă, doar un capac de tablă. În câteva minute, detectoriștii au trecut de la extaz la agonie.

Descoperirea dezamăgitoare nu i-a descurajat și cei cinci prieteni au continuat să caute în pământ. Au găsit un vas ceramic îngropat cu gura în jos. Cu mare grija au săpat în jurul vasului pentru a nu-l deteriora. După scurt timp, au făcut descoperirea atât de mult așteptată. Ulcica de ceramică era plină de monede.

Ionel State e detectoristul care a făcut descoperirea, asistat fiind de prietenii săi: „Inițial am crezut că e doar un ciob, fiind doar fundul ulcelei. Am continuat să săpam și am văzut că e o ulcică. În momentul în care am scos-o, am avut o senzație de euforie, nu știam dacă e adevărat și în momentul de față sunt încă în tensiune.''

Bucuria lui a fost împărtășită și de cei cu care era în pădurea ilfoveană.

Detectoriștii au predat monedele autorităților și după curățarea și inventarierea lor a reieșit că sunt în număr de 210 drahme și tetradrahme grecești, de secol IV. Cel mai probabil, tezaurul monetar ar fi fost îngropat în pământ de vreun fugar sau de un grup de fugari care fugeau de vreo amenințare. Poate că monedele au fost îngropate pentru ca ulterior să fie recuperate de proprietari.

