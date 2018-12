Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Conform acestuia, dacă un inculpat achită până la primul termen de judecată prejudiciul integral, plus 20%, la care se adaugă dobânzi și penalități, scapă de urmărirea penală.

În plus, dacă judecătorul stabilește că inculpatul este obligat sa acopere prejudiciul într-un an de zile, instanța poate dispune suspendarea executării pedepsei pe această perioada, sub supraveghere.

În funcție de mărimea evaziunii, termenul se poate prelungi până la trei ani. Noua lege, inițiată de mai mulți parlamentari din PSD, merge acum la președintele Iohannis pentru promulgare.

