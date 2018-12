Cine greșește și plătește este iertat EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Deputații juriști au stabilit: cel care face evaziune fiscală, dar plătește prejudiciul plus o penalizare de 20 la sută și dobânda la zi, scapă de pedeapsa cu închisoarea. Iar dacă evazionistul respectiv dovedește că nu poate da toți banii deodată, poate face plata eșalonat, pe o perioadă de 3 ani. Mai mult, când unul dintre inculpați achita prejudiciul, îi scapă de acuzație și de pedeapsa cu închisoarea și pe ceilalți implicați în dosar.

Potrivit proiectului, aceste condiții speciale se aplică doar la prima abatere. Dacă trece și de plenul Camerei Deputaților, legea merge la promulgare.

Este un proiect care se află în dezbatere parlamentară de mai mult timp, astăzi au făcut deputații din Comisia juridică o modificare importantă: într-un dosar de evaziune fiscală în care mai multe persoane sunt acuzate de această faptă, este suficient ca o singură persoană din acest dosar să achite prejudiciul, plus 20% din valoarea acestuia, ca toți cei vizați în acest dosar să nu mai trebuiască să parcurgă etapele procesuale și să nu mai ajungă la închisoare, a transmis Andreea Dumitrecu, pentru Telejurnal. Acest lucru se aplică în faza de urmărire penală a procesului, doar atunci dacă este achitat prejudiciul, plus 20%, toți cei acuzați de evaziune fiscală, pentru o singură dată, scapă complet de această acuzație. În faza de trimitere în judecată și achită prejudiciul în aceleași condiții, aceasta ar putea doar să mai plătească doar o amendă penală și să nu mai ajungă în faza unei pedepse definitive. În cazul acesta în care se ajunge, totuși, la o decizie definitivă și la o pedeapsă cu închisoare cu executare, atunci, dacă se achită acest prejudiciu integral, plus 20%, cei care au fost condamnați la închisoare cu executare, ar putea să le fie comutată pedeapsa la închisoare cu suspendare, deci ar putea să nu mai ajungă în spatele gratiilor.

Cătălin Rădulescu, deputat PSD: "Câștigă statul român, pentru că, de data asta, va recupera toți banii, pentru că niciun om nu vrea să intre în pușcărie, pe de altă parte, câștigă omul de afaceri, care înțelege că statul i-a întins o mână, își păstrează afacerea, oamenii nu mai ajung șomeri, și toată lumea va fi mulțumită".

Stelian Ion, deputat USR: "Se dă undă verde infracțiunilor de evaziune fiscală, pentru că este evident că cine știe că nu va fi pedepsit pentru o astfel de faptă, în cazul în care plătește paguba și încă 20%, nu va avea nicio ezitare să comită astfel de infracțiuni".

