EUSUNTROMANIA |#BRILLIANT| David Popovici, gloria discretă a unui campion

David Popovici

El a devenit primul campion european al României la înot în bazin scurt, după triumful de la Kazan, din Rusia. A parcurs cele 8 bazine în 1:42.12, având un finiș senzațional pe ultimii metri. Per-total, Campionatele Europene de la Kazan în bazin scurt au reprezentat a treia competiție pentru el la seniori, după Europenele din luna mai din Ungaria și Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde a avut un parcurs fenomenal, cu două finale la 100 de metri și 200 de metri. În ultima a fost la 2 sutimi distanță de medalie, terminând pe locul 4.

David a început înotul la recomandarea unui medic ortoped, pentru a-și corecta micile probleme ale coloanei vertebrale și s-a îndrăgostit iremediabil de bazin. Totul a devenit mai serios după şase ani, odată cu doborârea primului record.

La Campionatele Europene de înot pentru juniori de la Roma, din acest an, pe lângă cucerirea celor patru medalii, David Popovici a stabilit și trei recorduri mondiale și totodată, cel mai bun timp din lume în proba de 100 de metri în 2021. Nimic nu se compară, spune el, cu momentul când te afli pe prima poziţie a podiumului şi se aude imnul naţional. “Atunci sunt cel mai mândru că sunt român“, spune David, care aminteşte şi de munca de echipă, esențială pentru el.

Recunoaşte că s-a gândit acum ceva vreme la faptul că poate obţine aceste performanţe uluitoare la o vârstă atât de fragedă, pentru că a crezut în propriile forţe şi pentru că i s-a spus că are un potenţial extraordinar.

În fiecare dimineață se trezește la ora 5 !

Fără antrenorul său, David e convins că acum nu s-ar fi vorbit despre el ca despre un mare campion. Cumva, el a simţit mereu că alături de antrenorul său va ajunge să realizeze ceea ce şi-a propus. Știe că mereu a avut în preajmă oameni care l-au influenţat pozitiv şi că, în mare măsură, datorită lor este sportivul şi omul de astăzi.

Odată cu aceste performanţe, David Popovici a început să primească şi oferte super-tentante, de la cluburi de prestigiu din întreaga lume, dar pe care le-a refuzat politicos.

Nu are şi nu a avut în familie sursă de inspiraţie în ceea ce priveşte sportul. Tot ei sunt cei care l-au încurajat mereu în tot ceea ce a făcut, l-au îndrumat, i-au deschis orizonturile, iar el a ales ca atare. A avut, însă, şi o mare încredere în capacităţile sale.

David este cel mai bun exemplu de dăruire, talent şi perseverență pentru cei mici care vor să-i calce pe urme. A avut şi el ocazia destul de des să se întâlnească cu sportivi mai mici, cărora le arată că totul este posibil dacă îţi place ceea ce faci, dându-se ca exemplu chiar pe el însuși.

David Popovici is a competitive swimmer who represents Romania internationally. He is the World Junior Record holder in the 100m freestyle (47.56), making him the fastest 18-Under swimmer in history at just the age of 16.

David is also the European champion in the 200 meters freestyle in the short pool. The 17-year-old Romanian star, who made an excellent impression this year at the Tokyo Olympics, won the gold medal at the European Championships in Kazan, with a time of 1: 42.12, the best personal performance in the short pool.

Soon after these championships, Loredana Negrila, Senior TV Journalist and BRILLIANT interview’s host, sat down with David to speak with him about #challenges, #victories and his stunning #littlethings in life.

A few days ago, David Popovici won the Piotr Nurowski Prize for 2021, after being voted on Thursday evening as the Best Young Athlete on the continent in Olympic sports, at the General Assembly of the European Olympic Committees in Samorin, Slovakia.

He was voted by the 50 national Olympic committees on the continent, being supported by the president of COSR, Mihai Covaliu.

David Popovici, enrolled at CS Dinamo, won the duel with four other athletes, who ranked as follows: Sky Brown from Great Britain, Adriana Cerezo Iglesias from Spain, Viktoria Listunova from Russia, and Adriana Vilagos from Serbia.

