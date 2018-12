Eurovision România și-a ales semifinaliștii EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Realizatorii de emisiuni radio Bogdan Pavlică, Felix Crainicu (Radio România), Răzvan Popescu (Radio Zu), Oliver Simionescu – DJ Olix (Kiss FM), Horea Ghibuțiu, jurnalist muzical - unsitedemuzica.ro, Dragoș Vulgaris, jurnalist muzical - ProFm & Chill FM, Bogdan Miu, jurnalist, realizator progame radio - DigiFM, George Balint, jurnalist - Realitatea Muzicală, Andreea Remețan, realizator programe radio - Virgin Radio, Liana Stanciu, jurnalist TVR și Gabriel Scîrlet, director muzical TVR, sunt jurații preselecției din acest an.



După ascultarea melodiilor validate, membrii juriului au decis piesele care merg în semifinale. Piesele calificate, în ordine alfabetică, sunt următoarele:



Baya (Speechless) - M I H A I

Daina Letitia Moisescu & Sensibil - Balkan

Dear father- Laura Bretan

Destin - Trooper

Discrete - Xonia

Give up now - Johnny Badulescu

High heels on - Echoes

Ielele - 2 Gents

Independent - Xandra

Make me your man - TWM

On a Sunday - Ester Peony

Pierd - Dan Bittman

Right now - Olivier Kaye

Rock this way - Ommieh x Anakrisez

Skyscraper - Teodora Dinu

Tears - Georgy

The call - Berniceya

The song of my heart - The four

The way it goes - Steam

Underground - Vaida

We are the ones - Claudiu Mirea

Weight of the world - Nicola

Without you (Sin ti) - Dya & Lucian Colareza

Your journey - Aldo Blaga



Semifinale în Arad și Iași, Finala Națională la București

Organizarea show-urilor Eurovision România în afara studiourilor de la Bucureşti a devenit deja o tradiţie pentru TVR, iar ediția din acest an nu este o excepție, cele două semifinale fiind găzduite de două orașe din vestul și estul țării.

Spectacolele în urma cărora vom afla piesele finaliste se vor desfăşura la Arad și Iași, urmând ca Finala Națională să fie organizată la București. Evenimentele vor fi transmise în direct de TVR, sub sloganul „Împlinește visul!”



În premieră, Selecția Națională va avea un juriu național pentru semifinale și unul internațional, pentru finala competiției.

O altă noutate a ediției din acest an este modul în care telespectatorii participă la alegerea reprezentantului României la Eurovision. În fiecare semifinală, juriul național va califica cel mult cinci piese, iar telespectatorii, câte una. În urma jurizării și televotului, cel mult 12 piese vor merge în finală. În ultima fază a Selecției Naționale, reprezentantul României va fi decis de juriul internațional și telespectatori, punctajul acordat de telespectori având ponderea punctajului acordat de un jurat.



În calitate de organizator, TVR își rezervă opțiunea de a oferi câte un wild card în fiecare etapă a Selecției, fără ca exercitarea acestui drept să conducă la diminuarea numărului de piese calificate prin jurizare sau după caz, prin televot.



Sub sloganul „Dare to dream”, Eurovision Song Contest 2019 va avea loc la Tel Aviv, cu semifinalele pe 14 şi 16 mai şi finala pe 18 mai. La ediția cu numărul 64 a competiției muzicale, alături de România s-au mai înscris 41 de țări: Albania, Armenia, Austria, Australia, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Macedonia, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Ucraina și Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentanta Israelului, Netta, cu piesa „Toy”.



Despre Eurovision:



Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

Ediția precedentă a concursului a avut loc la Lisabona, cu semifinalele pe 8 şi 10 mai şi finala pe 12 mai. România a fost reprezentantă de trupa The Humans, care a participat cu piesa Goodbye.

