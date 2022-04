EUROVISION Reprezentantul României, WRS, face repetiții pentru marea competiție de la Torino

În ultimele săptămâni, WRS a fost în turneu de promovare în Europa şi Israel, unde fanii l-au răsfăţat cu o atenţie deosebită, iar ceilalţi concurenţi i-au devenit prieteni.

Artistul a făcut câteva schimbări în show-ul pe care l-a pregătit pentru Torino.

Cu aşa program încărcat, WRS nu şi-a făcut niciun plan de Paşte.

Concursul Eurovision 2022 va avea loc în luna mai, la Torino, sub sloganul "The sound of beauty - sunetul frumuseţii".

ŞTIRILE ZILEI